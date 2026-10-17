有筆電、銀行卡…包包忘共享單車上5小時 上海白領深夜折返發現…

上海浦東張江一名白領不慎將裝有筆記型電腦、銀行卡的皮質手提包遺忘在共享單車車筐內，近5小時後折返，發現手提包仍完好留在原地。(取材自新聞坊)

AI摘要 文章摘要整理： 上海浦東一名白領將裝有筆電與銀行卡的手提包忘在共享單車上，近5小時後折返仍完好找回，讓她感受到城市的安全感與路人的善意。

上海浦東張江一名白領下班騎共享單車回家，不慎將裝有筆記型電腦、銀行卡的皮質手提包遺留在車筐內，直到深夜才驚覺遺失。她心急如焚折返尋找，沒想到距離丟包已近5小時，手提包竟仍原封不動留在原地，讓她直呼感受到滿滿的安全感。

據遲女士回憶，國慶節前一天傍晚，她下班後騎共享單車返家，因一時疏忽，將棕色皮質手提包忘在車筐裡。當晚11時左右，她整理隔天上班用品時，才發現手提包不見了。

由於包內不只有日常用品和銀行卡，還有存放大量工作資料的筆記型電腦，遲女士頓時焦慮不已。她在家中翻找未果，只好抱著一絲希望趕回停車地點。

此時距離遺失手提包已過去近5小時，遲女士原本不抱太大期待，沒想到共享單車和包竟然都還在原處，絲毫未動。

這段經歷讓遲女士深受感動，她發文感嘆：「感謝路人的善意，在上海收穫滿滿的安全感！」她認為，路人的善意加上城市治安，讓她真切感受到這座城市的溫暖。

貼文引發網友共鳴，不少人分享自己遇過的類似經歷。有人表示，曾將單車忘記上鎖，兩周後仍能順利騎走；也有人看到別人的包遺留在車上，會主動避開，改到更遠的地方尋找其他車輛。

還有網友指出，若遇到類似情況，可以將失物送往派出所、留下字條或透過平台通知失主，讓善意得以延續。

一只看似貴重的手提包在街頭停留近5小時，最終完好無缺。這段經歷也讓網友感受到，城市的安全感不只來自治安維護，更仰賴每個人的自律與善意。路不拾遺的日常，正是人與人之間信任的體現。