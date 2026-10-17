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三隻羊公司抖音新帳號「慶楊」復播 小楊哥：轉型電商公司

中國新聞組╱北京17日電
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「瘋狂小楊哥」原帳號現已註銷，小楊哥隨即註冊新帳號「慶楊」宣告復播。(取材自紅星...
「瘋狂小楊哥」原帳號現已註銷，小楊哥隨即註冊新帳號「慶楊」宣告復播。(取材自紅星新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

三隻羊公司因虛假宣傳爭議停播後完成整改，獲准在抖音註銷舊號並以「慶楊」復播，未來將由MCN轉型電商。

抖音16日發布公告指出，依據合肥市市場監督管理局的整改通報，合肥三隻羊網絡科技有限公司整改符合要求，具備恢復經營條件，經有關部門批准，同意三隻羊公司在抖音平台上註銷原帳號、註冊新帳號並恢復經營。擁有上億粉絲的「瘋狂小楊哥」原帳號現已正式註銷，小楊哥隨即註冊新帳號「慶楊」宣告復播，公司官方帳號亦將更名為「小楊臻選」，未來將從MCN公司轉型為電商公司。

紅星新聞報導，「瘋狂小楊哥」在最新帳號中發聲回應，表示停播以來痛定思痛，就直播中存在的違規行為深刻反省，並經過兩年的認真整改，他鄭重承諾：「現註銷原帳號，註冊新帳號『慶楊』復播，我將更加專注於內容創作和自營品牌運營，依法依規誠信經營，用實際行動回饋大家的信任與支持。」16日傍晚，大小楊哥也短暫現身「小楊臻選」直播間進行回應，宣告將全力推動轉型。

三隻羊公司解封並復播的消息曝光後，迅速在網路上引發廣泛討論。許多網友留言表達質疑與觀望「罰款交了、賠款付了，但當初傷害消費者信任，這次換個馬甲復播還能回到過去嗎」、「希望這次真能吸取教訓，別再賣假貨了」；也有部分粉絲留言鼓勵「知錯能改，善莫大焉，期待重新出發後帶來好品質的自營產品」。

這起爭議起源於2024年中秋前夕，三隻羊旗下直播間帶貨「香港美誠月餅」，將產自廣東的月餅宣傳為香港高端品牌，引發嚴重的虛假宣傳風波。合肥市聯合調查組隨後介入，認定其構成虛假及引人誤解的商業宣傳，依法沒收違法所得並處以6894.95萬元人民幣罰款，抖音平台亦隨即對其實施停播處置。

合肥市市場監管局最新通報顯示，三隻羊公司已於2024年10月11日足額繳納近6900萬元的罰沒款，並針對「香港美誠月餅」與「澳洲谷飼牛肉卷」等涉案產品累計賠付2777.85萬元人民幣，持續執行退一賠三標準。歷經兩年的限期整改與全面退賠後，三隻羊公司獲得官方認定具備恢復經營資格，正式開啟品牌轉型與復播之路。

「瘋狂小楊哥」原帳號現已正式註銷，小楊哥隨即註冊新帳號「慶楊」宣告復播。(視頻截...
「瘋狂小楊哥」原帳號現已正式註銷，小楊哥隨即註冊新帳號「慶楊」宣告復播。(視頻截圖)

精華 FAQ

  • 因合肥市市場監管部門認定其整改符合要求，且已完成罰沒款繳納與消費者退賠，經有關部門批准後，抖音同意其註銷原帳號並以新帳號恢復經營。

  • 他已將原帳號註銷，改用新帳號「慶楊」回歸；公司官方帳號也將更名為「小楊臻選」，未來重點將從MCN模式轉向電商與自營品牌運營。

  • 爭議起於直播間將廣東產月餅宣稱為香港高端品牌，構成虛假宣傳。合肥聯合調查後，依法沒收違法所得並罰款6894.95萬元，另累計退賠2777.85萬元。

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