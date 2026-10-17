沒出國、沒上課…杭州男花11.5萬元讀烏克蘭碩士 證書到手傻眼了

杭州楊先生。(取材自大風新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 杭州楊先生花11.5萬元透過中介讀烏克蘭碩士，未出國上課卻拿到證書，最終因中留服不予認證而陷入維權與退費爭議。

杭州楊先生近日反映，自己三年前花費11.5萬元人民幣，透過留學中介報讀烏克蘭 蘇梅國立師範大學全日制碩士項目，雖然2024年順利取得畢業證與學位證，但至今一直無法通過教育部 留學服務中心（中留服）的學歷認證，面臨學費打了水漂、文憑變成「一張廢紙」的困境。

楊先生坦言，當初報名是想走捷徑，整個就讀期間他從未出國，也沒上過一節課，論文答辯等事宜全由中介處理。證書到手一年多來，中介一直以排隊為由拖延。大風新聞記者實地走訪涉事的杭州中佑教育科技公司時，負責人趕到現場並報警，聲稱合同係與湖北公司簽署，建議去武漢處理。湖北公司工作人員則辯稱無法認證是因烏克蘭戰亂導致課程轉為線上，聲稱「等戰爭結束認證仍有希望」。

然而，記者向中留服求證時，工作人員明確答覆，本人若未赴烏克蘭且無實際到校學習，僅透過跨境遠程課程取得的國外學歷一律不予認證。這起花錢買文憑卻落空的事件也在網路上引發熱議，許多網友留言嘲諷，「一節課不上就想拿碩士，這不是明擺著被騙嗎」、「天下沒有白吃的午餐，花11.5萬買廢紙完全是咎由自取」，也有網友留言提醒「中介包認證的鬼話也信，大家真的別再抱持僥倖心理走捷徑了」。

記者查詢企業資訊發現，簽約的「中佑教育發展（湖北）公司」已被列為被執行人，執行金額12.5萬元，且因登記地址無人經營被列入經營異常名錄。對於楊先生未上課卻能畢業的疑點，中介避而不答，僅稱責任畫分需由法院判定。律師則建議，若中介無法履行合同承諾的學歷認證服務，楊先生可向法院提起訴訟主張退費並索賠。

目前楊先生正收集證據準備透過司法途徑維權。中留服也再次發布官方提醒，任何中介宣稱「不出國拿證、包學歷認證」均存在巨大風險，廣大民眾切勿心存僥倖花錢購買海外文憑，以免落得人財兩空。

烏克蘭蘇梅國立師範大學全日制碩士項目畢業證與學位證。(取材自大風新聞)