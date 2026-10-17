我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯76人主場首秀 招牌「雙手爆扣」迎接第24個球季 全場嗨翻

張婉瑩監視賴清德兒子案外案 CBS追查人脈牽出柬埔寨太子集團

柿子紅了 北京老舍故居「丹柿小院」湧賞秋人潮

記者陳湘瑾／北京17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
若有柿子自然掉落，會由現場清潔人員及時清理，維持院內環境整潔。(記者陳湘瑾／攝影...
若有柿子自然掉落，會由現場清潔人員及時清理，維持院內環境整潔。(記者陳湘瑾／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

北京老舍故居因兩棵柿樹轉紅成為秋季熱門景點，館方提高參觀上限仍一位難求，社群傳播與拍照指南進一步推升賞柿熱度。

北京老舍故居「丹柿小院」迎來賞柿季，館方將每日參觀上限提高至2000人，未來七天預約仍全數額滿。現場可見不少年輕遊客拍照打卡，加上館方推出拍照指南、社群平台口碑傳播，讓老舍故居成為北京秋季熱門賞景地點。

據老舍故居介紹，1953年春天老舍夫婦親自栽下的兩棵柿樹。每逢深秋時節，柿樹綴滿紅柿，別有一番詩情畫意，為此老舍妻子、書法家胡絜青美將其名為「丹柿小院」。

老舍故居日前公告，今年的最佳賞柿期落在10月8日至11月1日。為因應賞柿期，將每日參觀人數上限從400人上調至2000人。觀眾需要提前在網路上實名預約。不過名額搶手，目前網路上未來七天可預約的時段皆已額滿。

聯合報記者實際探訪位於北京東城區胡同內的老舍故居，狹窄的胡同裡，等待入場的遊客排成一列，並有工作人員在現場維持秩序。有遊客拿起手機拍攝故居門口，也有人低頭查看預約資訊，但隨後發現今天的預約早已額滿。

沿著隊伍順序進入院內，兩棵高大的柿子樹枝葉繁茂，橘紅色的柿子密密麻麻掛滿枝頭，與灰瓦屋頂、紅色門窗相互映襯。院內擠滿前來賞柿的遊客，有人高舉手機、仰頭拍攝樹上的果實，也有人站在樹下合影留念。

現場可見不少年輕面孔，也有家長帶著嬰幼兒前來參觀，還有人自備柿子來跟柿子樹合照。

老舍故居現場工作人員表示，老舍故居以柿子為特色，每年秋季柿子逐漸成熟時，都會吸引大批遊客前來參觀；附設的文創商店販售掛飾、冰箱貼、書籍等，銷售人員表示，在這段期間的生意也會比其他時候還好。

至於枝頭上結實纍纍的柿子該如何處理，現場工作人員表示，待時機適當，會由專業人員統一採摘樹上的果實，但不知道採下後的柿子下落如何。在此期間，若有柿子自然掉落，會由現場清潔人員及時清理，維持院內環境整潔。

老舍故居近年能持續吸引大批遊客，除了每年秋季柿子轉紅的自然景致，也與紀念館積極經營賞柿口碑有關。館方曾發布拍照指南，主動推薦院內的最佳取景位置。小紅書上也有不少網友分享丹柿小院的賞柿照片與拍照攻略，透過社群平台口耳相傳，讓這裡逐漸成為北京秋季熱門的賞景與拍照打卡地點。

2025年為期20天的老舍故居賞柿期，一共吸引逾3萬4000位觀眾入院參觀，今年賞柿期拉長至25天，預期將吸引共多人參與這場賞柿盛會。

老舍故居日前公告，今年的最佳賞柿期落在10月8日至11月1日。為因應賞柿期，將每...
老舍故居日前公告，今年的最佳賞柿期落在10月8日至11月1日。為因應賞柿期，將每日參觀人數上限從400人上調至2000人。記者陳湘瑾／攝影

位於北京東城區胡同內的老舍故居，狹窄的胡同裡，等待入場的遊客排成一列。記者陳湘瑾...
位於北京東城區胡同內的老舍故居，狹窄的胡同裡，等待入場的遊客排成一列。記者陳湘瑾／攝影

精華 FAQ

  • 因為故居院內兩棵柿樹在深秋時節結滿紅柿，景致與老宅氛圍相映成趣，加上館方推廣拍照指南、社群分享擴散，讓它成為北京秋季熱門打卡點。

  • 館方公告今年最佳賞柿期為10月8日至11月1日，並把每日參觀上限從400人調高到2000人，但仍須網路實名預約，且未來7天時段已全部額滿。

  • 現場可見工作人員維持秩序，遊客多拿手機拍照或排隊入院；成熟柿子會由專業人員統一採摘，掉落果實則由清潔人員即時清理，維持院內整潔。

上一則

中國與不丹再次邊界談判 同意保持「積極勢頭」

下一則

草原最後公主 成吉思汗第32代嫡孫女斯琴杭茹104歲離世

延伸閱讀

橫店「落地簽」也火了 素人搶圓星夢

橫店「落地簽」也火了 素人搶圓星夢
愈來愈多北漂青年地壇公園認養樹 尋求安定感與慰藉

愈來愈多北漂青年地壇公園認養樹 尋求安定感與慰藉
浙58歲全職主婦 景區扮野人日薪200 「我也有粉絲了」

浙58歲全職主婦 景區扮野人日薪200 「我也有粉絲了」
浙江紹興75歲失獨「葫蘆爺爺」 心門被遊客敲開

浙江紹興75歲失獨「葫蘆爺爺」 心門被遊客敲開

熱門新聞

17歲天才高中生陳廣宇曾參與大模型Kimi的核心架構研究。（取材自揚子晚報）

17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊

2026-10-15 22:20
中共中央機關雜誌《求是》近日刊出中共總書記習近平文章，強調持續推進全面從嚴治黨，強調反腐敗鬥爭「一刻不能停、半步不能退」，並要求加大對「一把手」及年輕幹部貪腐問題的查處力度。美聯社

習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐

2026-10-15 11:31
深圳女老師穿日系連身裙，遭家長質疑。（取材自飯點資訊）

「熱也不能穿這樣」 深圳女老師穿日系連身裙惹家長不爽

2026-10-13 06:30
博主「小玥2米2」在今年8月18日已停更。（視頻截圖）

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

2026-10-12 01:40
為什麼在科研事業上升期離開美國？吳軍表示，重要因素之一，是中國在相關領域不斷集聚的科研人才。(觀察者網)

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

2026-10-16 21:36
薩特利在自己倉庫。（取材自紅星新聞）

靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元

2026-10-16 08:30

超人氣

更多 >
上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮
華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億
哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」
拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我
靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元

靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元