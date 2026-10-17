草原最後公主 成吉思汗第32代嫡孫女斯琴杭茹104歲離世

圖為斯琴杭茹照片。（取材自極目新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 成吉思汗第32代嫡孫女、鄂爾多斯末代王府最後公主斯琴杭茹逝世，享年104歲，家屬返鄉舉辦葬禮，消息引發網友悼念。

成吉思汗第32代嫡孫女、被稱為鄂爾多斯末代王府最後一位公主的斯琴杭茹，10月14日凌晨5時30分安詳離世，享嵩壽104歲。16日清晨，家屬在內蒙古鄂爾多斯市烏審旗為其舉辦葬禮。當地村黨總支書記蘇雅拉達來證實此事，並表示老人生前善良溫和，深受村民愛戴。

根據極目新聞報導，斯琴杭茹53歲的孫女滿都拉表示，奶奶離世前回到烏審旗老家，在兒子的陪伴下自然離世。滿都拉透露，奶奶生前身體非常健康，從未生過大病或小病，離世前依舊口齒清晰、記憶力良好。她回憶道，奶奶性格開朗且樂於助人，對子女教育極為嚴格，從小就要求孫輩早起打掃、注重禮貌與勤勞，子孫們在她身上學到許多堅韌與包容的品質。

老人家屬發布訃聞後，這段跨越一世紀的草原傳奇在網路上引發熱烈討論。許多網友紛紛留言悼念「傳奇的一生落幕，願草原最後的公主一路好走」、「經歷了整整一個世紀的風雨變遷，老人家走得安詳也是一種福報」，也有網友感歎「黃金家族最後的見證者離去，一個時代徹底結束了」。

斯琴杭茹1922年出生於鄂爾多斯烏審旗西王府(今內蒙古伊金霍洛旗），其先祖額林臣為鄂爾多斯部首領。她身為黃金家族直系後代，一生經歷許多坎坷與時代變遷，晚年生活狀態良好，曾於2008年以85歲高齡在成吉思汗陵盛大的祭典活動中，向晚輩講述自己的生平故事。

公開消息指出，「黃金家族」係指成吉思汗所屬的乞顏部孛兒只斤氏及其後裔，在蒙古歷史上享有正統地位。斯琴杭茹老人走完她104年的傳奇人生，親屬在靈堂內擺放其生前使用的物品、書法字畫與古董書籍，懷念這位兼具溫柔與堅韌性格的草原長輩，願她在另一片天地安然無虞。

斯琴杭茹是成吉思汗第32代嫡孫。（取材自極目新聞）

斯琴杭茹是成吉思汗第32代嫡孫。（取材自極目新聞）