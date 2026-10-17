我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯76人主場首秀 招牌「雙手爆扣」迎接第24個球季 全場嗨翻

張婉瑩監視賴清德兒子案外案 CBS追查人脈牽出柬埔寨太子集團

317公斤雲南男跨省減重 13人抬送醫 手術麻醉如「肉縫找鑰匙孔」

中國新聞組╱北京17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
多學科專家為余曉洲會診。(取材自冰點周刊)
多學科專家為余曉洲會診。(取材自冰點周刊)

AI摘要

文章摘要整理：

317.5公斤的余曉洲因極重度肥胖與器官受壓跨省就醫，經13人搬運、ICU救治與精準控重後已能行走，後續將再評估腹腔鏡切胃手術。

預估體重高達635斤（約317.5公斤）、BMI超過90的30歲雲南昆明小夥子余曉洲，因極重度肥胖導致心肺功能衰竭，生活無法自理，歷經23小時車程遠赴武漢大學中南醫院求醫。醫療團隊動用13人，合力將他抬上拼湊的病床並直接送入ICU搶救。經多科室會診與精準飲食控制，余曉洲成功消腫脫水並轉入普通病房，目前已能下床走路，體重降至590斤，預計降至400斤左右後將進行微創切胃手術。

中國青年報冰點周刊報導，余曉洲自五歲因哮喘長期使用激素治療而發胖，大學畢業後擔任導遊，近年因體重失控無法搭乘高鐵或飛機，母親最終雇用護士與商務車將他送醫。主治醫師李震指出，極重度肥胖者的微創手術極具挑戰，器官被脂肪嚴重擠壓，手術視野十分狹窄，且麻醉插管如同「在肉縫裡找鑰匙孔」，血氧飽和度極易暴跌。

醫療團隊特別為他訂製承重1000斤的體重秤與特製病服，並透過精確計算熱量缺口，協助他逐步恢復各項生理指標。目前余曉洲的體重降至590斤，但依舊做不了CT、胃鏡，無法評估腹壁厚度，也無法排除胃內病變和臟器問題。在余曉洲體重降至400斤左右、做完檢查後，李震將通過腹腔鏡手術，切掉他三分之二的胃。

在ICU的13天裡，近10個科室的醫師照顧著余曉洲：10名護士幫他翻身擦藥、扶坐、拍背排痰，泌尿科醫師幫他排尿，營養科醫師負責食譜。余曉洲不能運動，每天都有骨科醫師過來給他做推拿，李震也每天去看他兩三次，哄著他戴上呼吸機。

這起罕見的極重度肥胖救治案例引發網友熱烈討論，許多人感嘆，「600多斤對心臟和血管的負擔太可怕了，希望他能堅持下來重新開始生活」、「減肥真的不是單靠意志力，演變成疾病時必須及時尋求專業醫療幫助」。

李震團隊自2013年成立以來，已完成約4000台減重手術。李震指出，隨著生活型態改變，中國疾病譜系已由過去的傳染病轉變為代謝性疾病居多。李震強調，對於重度肥胖症患者而言，手術切胃僅是改善代謝與食慾的第一步，無法解決所有根本問題。唯有結合心理評估、社會支持與術後長期管理，才能真正幫助患者重獲健康並回歸正常生活。

特勤人員幫助余曉洲進入醫院治療。(取材自冰點周刊)
特勤人員幫助余曉洲進入醫院治療。(取材自冰點周刊)

余曉洲在ICU接受治療。(取材自冰點周刊)
余曉洲在ICU接受治療。(取材自冰點周刊)

精華 FAQ

  • 他體重高達317.5公斤，並出現心肺功能衰竭與生活無法自理的情況，家屬只能安排長途轉送武漢，由專業醫療團隊接手救治。

  • 院方動用13人抬送入院並直接送進ICU，之後透過多科會診、精確飲食控制、消腫脫水與呼吸機輔助，逐步穩定他的生理狀況。

  • 因脂肪嚴重擠壓器官，麻醉插管與手術視野都很狹窄，血氧也易驟降；醫師計畫待他降至400斤左右並完成檢查後，再以腹腔鏡切掉約2/3胃。

減重

上一則

否認貶匯 中國人行潘功勝：全球失衡不能靠匯率調節

下一則

棄美頂尖實驗室高薪返華 幹細胞權威吳軍：再多錢留不住我

延伸閱讀

24歲浙女狂吃2小時自助餐 肚子鼓成球 開腹取出3斤殘渣

24歲浙女狂吃2小時自助餐 肚子鼓成球 開腹取出3斤殘渣
脂肪肝不只肝有問題 也可能是全身代謝失衡警訊

脂肪肝不只肝有問題 也可能是全身代謝失衡警訊
湖南網紅35樓墜落失1腿 1年後宣布復出「重新活一次」

湖南網紅35樓墜落失1腿 1年後宣布復出「重新活一次」
脂肪肝拖成肝炎 醫：別只盯肝指數

脂肪肝拖成肝炎 醫：別只盯肝指數

熱門新聞

17歲天才高中生陳廣宇曾參與大模型Kimi的核心架構研究。（取材自揚子晚報）

17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊

2026-10-15 22:20
中共中央機關雜誌《求是》近日刊出中共總書記習近平文章，強調持續推進全面從嚴治黨，強調反腐敗鬥爭「一刻不能停、半步不能退」，並要求加大對「一把手」及年輕幹部貪腐問題的查處力度。美聯社

習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐

2026-10-15 11:31
深圳女老師穿日系連身裙，遭家長質疑。（取材自飯點資訊）

「熱也不能穿這樣」 深圳女老師穿日系連身裙惹家長不爽

2026-10-13 06:30
博主「小玥2米2」在今年8月18日已停更。（視頻截圖）

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

2026-10-12 01:40
為什麼在科研事業上升期離開美國？吳軍表示，重要因素之一，是中國在相關領域不斷集聚的科研人才。(觀察者網)

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

2026-10-16 21:36
薩特利在自己倉庫。（取材自紅星新聞）

靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元

2026-10-16 08:30

超人氣

更多 >
上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮
華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億
哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」
拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我
靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元

靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元