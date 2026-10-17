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中國輸了…特斯拉飛行跑車 何小鵬：非常酷 蔚來李斌：我們真沒有

中國新聞組／北京17日電
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文章摘要整理：

特斯拉第二代Roadster展示飛行能力後，中國車企高層與網友熱烈討論，既驚嘆技術突破，也質疑實用與審核可行性。

特斯拉第二代Roadster跑車昨展示「飛行」能力，引發中國汽車行業關注。小鵬集團董事長何小鵬直言「非常酷」；而曾公開表示「特斯拉有的我（們）都有，我（們）有的特斯拉都沒有」蔚來創始人李斌則坦承：「太厲害了！這個我們真沒有，為特斯拉點讚。」

據每日經濟新聞報導，何小鵬公開評價稱，Roadster是「非常酷的形態飛行汽車」。不過他接著把話題拽回地面：「能否真正落地，還要看飛行安全、飛行參數等具體指標」。

小鵬匯天創始人趙德力更直接，判斷這套系統「本質是單組元短時間火箭」，「續航約20秒鐘」。李斌則在微博轉發Roadster現場視頻並表示，只留下一句：「太厲害了！這個我們真沒有，為特斯拉點讚。」引發網友群嘲，稱中國車企每天稱自己是世界第一，如今終於承認與西方技術還有差距。眾多網路大V驚嘆車輛炫酷的性能，認為相關技術實現了重大突破，值得中國車企研究並學習。

但也有一部分觀點提出，從技術層面看確實令人震驚，但實用性存疑，更偏向作秀。車評人陳震點評Roadster「技術難度很大，但實用性確實沒有」。有網友質疑 ，「怎麼通過中國和歐洲的註冊審核」；還有網友調侃， 「以後隧道堵車，能不能吸附到隧道頂部超車」、「遇高速收費站就直接飛走。」

也有網友拿近日傳出煞車踏板支架三連斷的尊界V800和特斯拉Roadster做比較，稱一邊是突破物理邊界的飛行炫技，一邊是百萬級豪車的基礎安全翻車，真是冰火兩重天。

另在尊界爭議蔓延之際，工信部、公安部、生態環境部、市場監管總局四部門組織30多家重點汽車生產企業開展座談，要求加強汽車產品創新設計和研發測試驗證管理。對於三部門聯合調查「尊界V800煞車踏板支架斷裂問題」，華為常務董事余承東昨回應：「正義可能會遲到，但永遠不會缺席。」

精華 FAQ

  • Roadster在發布中展示了飛行能力，被視為突破傳統汽車邊界的炫技。由於畫面震撼、技術想像空間大，立刻引發中國車企高層、車評人與網友集體討論。

  • 何小鵬認為Roadster形態非常酷，但提醒是否能落地仍要看飛行安全與具體參數。李斌則轉發影片後直接表示「太厲害了！這個我們真沒有」，並公開為特斯拉點讚。

  • 支持者認為它代表重大技術突破，值得中國車企研究學習；質疑者則認為實用性不足、偏向作秀，甚至擔心註冊審核與日常使用場景，尤其在堵車或收費站情境下是否真能派上用場。

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