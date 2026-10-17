iPhone Duo預售癱瘓官網 庫克訪上海證實：蘋果折疊機全中國製造

10月16日，蘋果執行董事長庫克在上海探訪了遊戲開發商米哈遊，米哈遊工程師專門演示了在iPhone Duo的上遊戲。(取材自澎湃)

AI摘要 文章摘要整理： 蘋果首款折疊機iPhone Duo在中國開售後引發搶購潮，庫克也在上海證實該機完全由中國供應鏈與富士康組裝製造。

蘋果公司執行董事長庫克 (Tim Cook)10月15日現身上海，證實備受矚目的蘋果首款折疊手機iPhone Duo完全在中國製造，由河南鄭州 富士康工廠獨家組裝。10月16日20時，這款售價1萬5999元人民幣起的高端新機正式開啟預售，隨即引發搶購狂潮，首發現貨秒空，官網甚至因湧入過多流量而崩潰。

綜合媒體報導，備受矚目的iPhone Duo預售開跑後，蘋果官網與App瞬間被擠爆，23日首發日的門店取貨名額迅速被搶購一空。蘋果客服回應表示，搶購人數太多導致官網崩潰，搶購熱度甚至超越iPhone 18 Pro系列，技術人員已加時維護。預售不到半小時，官網郵寄訂單的發貨時間已排到12月，乃至明年1月下旬。

這場搶購熱潮引發網友熱議與留言，不少曬單成功的網友直呼幸運，也有沒搶到的資深果粉遺憾表示，「雖然看得出有庫存，但量真的太少」。此外，黃牛代搶服務應運而生，二手交易平台上的現貨溢價普遍達6000元至1萬元，1TB黑色版本接近2.9萬元，比發售價高出7143元；256GB黑色版本漲幅接近四成。

上海市委書記陳吉寧16日會見美國蘋果公司執行董事長庫克一行時表示，上海將持續優化營商環境，支持全球企業在滬更好發展與深化合作。庫克則極力推薦這款折疊手機，讚許「手感特別棒」，每次打開都是一種享受，並確認該機型完全由中國供應鏈與精準製造能力打造；先前蘋果首席運營官薩比赫汗到訪河南鄭州富士康科技園時，曾表示iPhone Duo是蘋果迄今最具挑戰性、也最令人振奮的產品之一，盛讚廠區克服了鉸鏈與屏幕平整度等製造難題。

庫克也在上海透露，首批蘋果智能核心功能已在華獲批，將於本月晚些時候在測試版本中向中國用戶提供。中國工信部電信設備進網許可最新公示信息顯示，蘋果首款折疊手機iPhone Duo（國行型號A3721）已經在9月29日完成進網許可換證，在許可文件中新增設備搭載大模型的備案編號。

今年9月的秋季發布會上，蘋果公布iPhone Duo提供256GB至2TB四種版本，最高售價達2萬6499元人民幣，將於10月23日正式發售。儘管面臨華為等本土品牌的激烈競爭，且更換內屏費用高達7998元，但從開售秒空與發貨排到明年的盛況來看，這款完全中國製造的蘋果首款折疊手機，在中國市場依然展現出極強的吸引力。

蘋果首款折疊手機iPhone Duo。(取材自都市快報)

蘋果首款折疊手機iPhone Duo。(取材自都市快報)