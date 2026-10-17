整隻趴著…佛山「水蟑螂蛋撻」火了 義大利顧客也慕名而來

廣東佛山一店家推出的甜品「水蟑螂蛋撻」。（取材自九派新聞／受訪者供圖）

AI摘要 文章摘要整理： 廣東佛山一間酒樓推出把油炸龍蝨放上蛋撻的創新甜品，引發熱議，雖遭部分網友嫌噁心，仍吸引跨省及外國顧客排隊品嘗。

廣東佛山麗景酒樓近日推出創新甜品「水蟑螂蛋撻」，在普通蛋撻上放一隻油炸龍蝨，一份3個28元（人民幣，下同），很受歡迎，有人跨省來買，還有義大利 顧客也來排隊。業者說，龍蝨又叫水蟑螂，有「水中人參」之稱，廣東人食用龍蝨已有上百年歷史，具食療功效。不過在網上則引來大批網友直呼「噁心」、「起雞皮疙瘩」。業者坦言，對食客來說，食用水蟑螂這樣的食材需要一定的心理建設。

據九派新聞報導，近日，廣東佛山一飯店推出創新甜品「水蟑螂蛋撻」，即普通蛋撻上加了一隻處理過的龍蝨（俗稱水蟑螂），賣相奇特，引發關注。水蟑螂蛋撻的創始人潘先生說，這種蛋撻10月初開始售賣，水蟑螂是廣東地區的本土食材，售價較昂貴，市場上約七八十元一斤，因此3個水蟑螂蛋撻售價28元。

在製作過程方面，潘先生說，首先需要給水蟑螂去腥味，再進行油炸，使其口感變得酥脆，再將油炸好的水蟑螂放在烤好的蛋撻上。油炸過程中，需要注意控制油溫，使水蟑螂的翅膀不要被破壞掉，以保持賣相。根據廣東人食用水蟑螂的習慣，「去掉水蟑螂外的硬殼後，一整隻都是可以吃的。」「鹹甜口」是潘先生特調的水蟑螂蛋撻口味，蛋撻是甜味，油炸水蟑螂則帶有輕微的鹹味，「口感類似於蛋撻上放了一片薯片。」

潘先生透露，他是「餐二代」，在父母的耳濡目染下知道水蟑螂這種食材。工作之後，想做一些創新點心。「這個吃法比較新穎，也具有一定的食療價值。」潘先說，水蟑螂具有治療夜尿、補腎氣、養顏等功效；同時，在烹飪過程中，水蟑螂會被徹底煮熟，不用擔心衛生方面的隱患。但對昆蟲蛋白過敏，以及腸胃弱的人群不宜食用。

接受這道創新甜品的消費者不在少數，潘先生稱，有人從廣州、香港甚至北京前來品嘗或直播吃水蟑螂蛋撻，還有一名義大利博主前來品嘗。蛋撻剛上市嘗鮮期，現場需要排隊購買。「最近平均一天賣20份左右。」

潘先生坦言，對食客來說，食用水蟑螂這樣的食材需要一定的心理建設。但是過了這道心理坎之後，大家對這道甜品的評價是正面的。