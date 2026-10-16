捷克車評：中國車內裝一個樣 巴黎車展被指互抄 一高管：只抄1家

中國品牌在巴黎車展大秀新車與智能科技，但部分高端SUV被指缺乏設計特色，內裝配置如出一轍。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 巴黎車展上多款中國高端SUV被指內裝、軟體與配置高度相似，捷克車評認為中國車企正出現彼此模仿問題，理想汽車高管則以「只抄襲了一家」回應，引發討論。

中國車企在巴黎車展展出多款高端SUV，卻遭捷克車評人批評內裝設計高度雷同，甚至形容中國車廠已從抄襲西方，轉為彼此抄襲。理想汽車一名高管轉發相關評論時則回應：「也不是互相抄襲吧，只抄襲了一家」，引發討論。

據快科技15日報導，這名海外車評人指出，巴黎車展上約有7款中國高端SUV，雖然外觀仍可區分，但車內設計卻相當接近，從車載系統到座椅配置，多處呈現高度相似的情況。

他表示，多款車型搭載以安卓 系統為基礎的車載軟體，介面布局與功能幾乎一致，儀表板、中控台設計及硬體配置也高度雷同。第二排、第三排座椅布局、按鍵功能、車頂螢幕、車載冰箱及自動車門系統等，同樣有許多相似之處，僅Aito車型另外配備投影儀。

中國車企在巴黎車展展出多款高端SUV，卻因內裝、車機介面及車載配置相似，引發「互相抄襲」的爭議。（取材自微博）

這名車評人還透露，他曾試駕其中多款車型，發現各車的動力系統與駕駛特性差異不大。他認為，部分車廠可能依照既定規格，在短時間內採購相同供應商的零件組裝產品，導致車款之間缺乏鮮明特色，甚至比Stellantis集團旗下不同車型更為相似。

他也指出，這種現象不限於高端SUV，不少彼此沒有關聯的中國車企，其產品同樣存在設計與配置同質化問題。儘管中國車款的硬體技術表現亮眼，但原創性不足，仍可能影響品牌辨識度。

相關評論在社群平台引發討論。理想汽車高管「硬哥」轉發相關內容時，以「也不是互相抄襲吧，只抄襲了一家」回應，言論隨即受到關注。

隨著中國品牌在巴黎車展的參展規模擴大，產品競爭力與設計同質化問題也同時受到關注。如何在採用成熟供應鏈與市場熱門配置的同時，建立獨特的品牌風格，成為中國車企面臨的課題。

2026年巴黎車展上，多款中國高端SUV被捷克車評人批評內裝設計高度雷同，從車載系統到座椅配置都相當相似。（取材自微博）