內蒙男辦遺產繼承 戶籍多出陌生「外甥」 家人都不認識

內蒙古赤峰市民發現戶籍曾短暫遷入一陌生「外甥」，但父親生前未提及此人。（取材自紅星新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 內蒙古赤峰一名男子辦理父親遺產繼承時，意外發現戶籍系統中多出陌生「外甥」趙某，家屬否認認識此人，警方則稱其歷史遷移手續合規、仍待釐清。

內蒙古赤峰市民馬占鼎，近日在辦理父親遺產 繼承事宜時，意外發現公安戶籍資訊系統中，以父親為戶主的自家戶籍內，多出一名姓趙的陌生人，與戶主關係登記為「外甥」，馬家人均表示不認識此人。

紅星新聞報導，現年32歲的馬占鼎說，其父馬某數年前因意外去世，由於家中多項不動產登記在父親名下，今年夏天他與母親回家辦理遺產繼承。查詢家庭戶籍人口資訊時，他到轄區昭烏達路派出所，發現系統中的家庭人口資訊目錄裡有一名趙姓陌生人，與戶主關係為「外甥」。

戶籍資訊顯示，趙某出生於1986年，2000年7月遷入馬家戶籍，同年11月遷出，據此推算，當年遷移戶口時約14歲。派出所工作人員告知，兩次遷移均辦理了合規手續，並建議他回家問問長輩。

馬占鼎回家詢問母親及所有親戚，無人認識趙某。他的父親還有4個姐姐，但他從未聽說過有這位親戚。馬占鼎出示的家庭戶口簿「本戶卡索引表」中，只有他父母、他本人及姐姐共4人，沒有趙某；父親早年的幹部履歷表中，家庭成員與主要社會關係欄也沒有此人。

馬占鼎的母親李女士表示，丈夫生前從未提及「趙某」這個名字，也未說過落戶之事，由於馬父已去世多年，他是否知情已無從得知。李女士與兒子曾前往派出所，希望弄清真相。

馬占鼎認為，這屬於偽造親屬關係證明材料，未經家人許可便在他家戶口系統中掛靠登記，約4個月後又遷出，他擔心這筆戶籍紀錄，日後對家人的工作和生活造成不可預知的風險與障礙。母親則擔心，趙某的名字出現在家庭戶籍資訊中，可能牽扯不必要的財產糾紛。

10月13日，馬占鼎表示，他與母親希望相關部門依法撤銷趙某在自家戶籍中的掛靠紀錄、恢復戶籍原始狀態，並對趙某涉嫌偽造國家公文、證件的行為立案偵查、追究法律責任。

馬占鼎此前曾在政務平台投訴，官方回覆已責成紅山區委調查辦理，紅山公安分局工作人員正在核查相關戶籍事宜。9月21日，赤峰市公安局紅山分局向他出具告知書，表示經查詢戶籍檔案，歷史同戶人員有正規遷移手續，目前已移居其他轄區；如認為自身合法權益受損，可向紅山區人民法院提起行政訴訟。

10月14日，紅星新聞記者致電昭烏達路派出所，接電話的工作人員表示不清楚相關情況，但強調戶籍辦理須有正規手續，沒有正規手續肯定不能辦理。記者另致電赤峰市公安局紅山分局戶籍科，工作人員表示知悉此事，趙某已遷走，不會影響馬家辦理遺產繼承事宜。該工作人員說，事情已過去26年，根據目前查詢到的情況，趙某當年確實有相關手續，詳細情況仍在調查中。