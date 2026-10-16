「山東長高套餐」…13歲男孩高195公分 全網求食譜 孩子的媽給了
山東一名13歲男孩長到195公分引發全網求食譜，媽媽曝光早餐內容後爆紅；專家則提醒，身高多受遺傳主導，均衡營養、睡眠與運動才是關鍵。
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山東一名13歲男孩長到195公分引發全網求食譜，媽媽曝光早餐內容後爆紅；專家則提醒，身高多受遺傳主導，均衡營養、睡眠與運動才是關鍵。
近日，山東一13歲男孩身高195cm，全網求長高食譜。對此，孩子媽媽發布視頻回應，早餐給孩子準備餛飩+三個雞蛋+海參+三瓶奶，孩子最大的優點是不挑食，做多少飯菜都吃得完。周末還能睡12個小時，能吃能睡肯定能長成大高個。
綜合海報新聞、生命時報、齊魯晚報旗下官方帳號「齊魯壹點」報導，這份早餐食譜引發網友熱議，有人笑稱要替自家孩子安排「山東長高套餐」，也有人提醒，孩子身高不能單靠飲食決定，關鍵仍在遺傳與均衡營養。
西安體育學院運動與健康科學學院教授苟波表示，遺傳因素決定約七成的最終身高，其餘則受到營養、睡眠及運動等因素影響。跳繩、摸高、籃球等跳躍運動，有助骨骺線尚未閉合的青少年發揮生長潛力，但並非保證長高的方法。
苟波指出，女孩骨骺線大多在16至18歲閉合，男孩則多在18至21歲閉合。骨骺線一旦閉合，骨骼便不再縱向生長，運動也無法讓身高繼續增加。
專家提醒，家長不宜直接照搬這名男孩的食譜。孩子應依年齡、體型與活動量攝取適量營養，均衡補充蛋、奶、魚肉、豆製品、蔬菜及水果，並維持充足睡眠與規律運動。海參並非長高必需品，過量進食也不能保證增高。
男孩身高達195公分，不能單憑早餐內容判斷長高原因。遺傳、營養、睡眠及運動共同影響生長發育，家長應理性看待網路流傳的「長高食譜」，避免盲目進補。
因為山東一名13歲男孩身高已達195公分，媽媽分享他的早餐內容後，引發網友熱議，許多人好奇是否靠這份「山東長高套餐」養成高個子。 早餐包含餛飩、3個雞蛋、海參和3瓶奶，份量充足又高蛋白，因此被網友戲稱為「山東長高套餐」，但這不代表單靠飲食就能決定身高。 專家表示遺傳約決定7成最終身高，營養、睡眠與運動只能輔助；家長應依年齡與活動量安排均衡飲食，重視睡眠與規律運動，別盲目照搬食譜。
精華 FAQ
因為山東一名13歲男孩身高已達195公分，媽媽分享他的早餐內容後，引發網友熱議，許多人好奇是否靠這份「山東長高套餐」養成高個子。
早餐包含餛飩、3個雞蛋、海參和3瓶奶，份量充足又高蛋白，因此被網友戲稱為「山東長高套餐」，但這不代表單靠飲食就能決定身高。
專家表示遺傳約決定7成最終身高，營養、睡眠與運動只能輔助；家長應依年齡與活動量安排均衡飲食，重視睡眠與規律運動，別盲目照搬食譜。
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