蓋總部要7000億？廣州公司備案項目驚見鉅額投資惹議

廣州一公司備案項目「投資額高得離譜」被批評，目前已撤回。（取材自紅星資本局）

AI摘要 文章摘要整理： 廣東華龍高新科技有限公司申報在廣州增城興建投資7000億元的總部基地，因金額與用地規模誇張引發質疑，後已從通過改為撤回。

廣東省一家成立不到兩年的公司，近日申報投資7000億元人民幣，在廣州市增城區興建科技研發智造總部基地，規畫占地逾533萬平方米，相關數字引發網友質疑。公司負責人證實，備案內容確實由企業申報，稱這是公司的投資計畫，但未能說明具體投資實力。該項目目前已從備案通過改為撤回狀態。

紅星新聞報導，廣東省投資項目在線審批監管平台10月12日出現一項備案投資項目，申報公司為廣東省華龍高新科技有限公司，項目名稱為「廣東省華龍高新科技研發智造總部基地項目」，選址廣州市增城區南香谷產業園。資料顯示，項目首期擬投資7000億元，占地面積533萬餘平方米，建築面積480萬平方米。

該基地規畫設置11大科技產業園區，涵蓋iPV6裝備智製、iPV9創新應用、6G技術裝備、通信裝備及無人機研發生產、安防監控、北斗手機智能製造、新能源汽車及人工智能 技術研發製造等領域，另包括科技創新孵化園、國際合作中心總部及CVB認證運營產業園。

除了7000億元的投資金額引發關注，項目占地規模也受到質疑。南香谷產業園總占地面積逾26萬平方米，這項備案計畫的占地面積卻超過533萬平方米，是園區總面積的20多倍。

平台資料顯示，該項目於2026年10月10日申報，10月12日覆核通過，當時狀態為「辦結（通過）」，目前「項目當前狀態」一欄已改為「已撤回」。

南方都市報報導，公司負責人陳建明接受採訪時證實，這份備案資料確實由公司申報，計畫在增城南香谷產業園興建總部基地。面對媒體詢問是否具備投資7000億元的實力，以及項目占地規模是否合理，陳建明表示，公司將由多名股東共同出資，土地取得方面「可以具體再談」，但未進一步說明資金來源及投資安排。

天眼查資料顯示，廣東省華龍高新科技有限公司於2024年11月19日成立，註冊地位於廣州市海珠區，註冊資本6000萬元，法定代表人為陳建明。

陳建明也承認，公司過去沒有項目投資、建設及營運經驗，這是公司首個投資項目。他表示，註冊於海珠區的企業目前尚無人辦公，項目仍處於籌備階段。