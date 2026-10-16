挖到「傳國玉璽」？ 洛陽博物館閉館1年掀熱議 館方回應了

洛陽博物館閉館一年引熱議，館方回應，閉館系正常升級改造。（取材自大河報）

AI摘要 文章摘要整理： 洛陽博物館將自10月19日起閉館約1年整修，引發網友聯想重大考古發現，但館方明確否認，表示此次僅為設備更新與展館改造。

中國河南 省洛陽博物館宣布，10月19日起暫停對外開放，進行場館改造提升，預計閉館約一年。消息引發網友討論，有人猜測閉館是否與重大考古發現有關，館方則回應，閉館是為了正常升級改造，與網友猜測無關。

大河報報導，洛陽博物館近日發布公告，說明閉館是為更新場館基礎設施及文物保護展示設備，進一步優化展陳體系、提升服務品質。上游新聞15日聯繫館方，一名工作人員表示，網友相關說法只是玩笑，官方公告已明確說明閉館原因，並再三否認與考古重大發現有關。

河南省文化和旅遊廳官網文章指出，洛陽博物館自2011年全面對外開放以來，至今已有15年。為改善場館設備與展示環境，館方將進行整體改造，預計工期約一年。

洛陽市文物局官網9月30日發布的設備更新項目招標代理機構遴選公告，則進一步列出此次升級的主要內容，包括三大方面。

首先是觀光 遊覽設備，將更換自動扶梯；其次是智慧文旅設備，包含更換展廳燈具、觸摸屏查詢一體機、導視機及數位投影設備等；第三是文物保護設備，將更新恆溫低反玻璃沿牆展櫃、獨立展櫃及平面展櫃，增設不同規格的淨化恆濕機，並更換中央空調通風管道及相關附屬設施。

館方表示，閉館是配合場館設備更新及整體改造的正常安排。至於網友猜測是否涉及重大考古發現，工作人員明確否認，強調目前沒有相關情況。