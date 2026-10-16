「結婚了嗎」… 微信搭訕女業主遭小區禁入 武漢快遞員不服擬告

物業提供的雙方聊天紀錄。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 武漢一名快遞員在微信向女業主搭訕並追問婚姻狀況，對方拉黑後又被投訴，物業因此禁止他進入小區；事件引發騷擾、管理權限與勞動權益爭議。

在湖北武漢 的秦師傅（化姓），在小區門口經營快遞驛站，並兼職配送七八年。他說，8月時，一名女業主添加他微信 ，要求代為取件並送貨上門。在微信溝通中，秦師傅詢問工作是甚麼、是否已婚？並提出「可不可以認識做個朋友」，隨後遭該名女業主拉黑，連小區也進不去了。

據經視報導，秦師傅事後坦言，詢問相關問題確實不恰當，但他強調雙方並無肢體接觸，言語亦未構成法律意義上的騷擾，且已在第一時間致電女業主母親致歉，唯對方母親情緒非常激動。

秦師傅說：「我們最起碼是個普通朋友，我們才可以給你拿快遞啊，朋友都不是，我給你拿個什麼快遞了，我憑什麼給你拿快遞。」秦師傅表示，業主向小區物業投訴，物業8月27日起禁止他進入該小區配送。秦師傅認為物業僅憑單一業主投訴，便長期禁止他為全小區配送，已侵害其名譽權與工作自由權，稱將起訴維權。

對此，物業方面回應指出，秦師傅在被業主拉黑後仍前往該戶敲門，導致剛畢業的女業主被嚇哭，物業基於業主安全考量，只能採取禁止進入的處置措施。9 月 1 日，秦師傅再次嘗試進入小區未果後選擇報警。目前，秦師傅的家屬可代為進入小區送件，其他快遞與外賣人員均能正常出入。

相關話題引發網友討論，有網友認為「就是騷擾。一點邊界感都沒有！」、「只是正常約上門取件，被搭訕打探婚戀狀況，拉黑之後還上門敲門？已經是越界舉動了吧。」

針對此事件，律師分析指出，在對方已明確拒絕的情況下，仍繼續接觸或上門，雖未必構成法律上的性騷擾，但具有明顯的冒犯性和越界性。律師同時表示，物業對進入小區人員採取臨時管理措施，屬履行安保職責範疇，但若將快遞員無限期排除在整個小區配送之外，缺乏事實依據與程序正當性，可能不當限制其正常經營及勞動權益。

律師建議，雙方應固定微信記錄、物業通知等相關證據，先行透過社區、派出所及郵政主管部門進行調解，明確道歉事宜、配送方式及進出規則；若調解不成，再就名譽權及經營權益等爭議依法提起訴訟。