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iPhone Duo中國預購開跑 京東逾200萬人預約 二手價喊破3萬

中國新聞組／北京16日電
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蘋果首款折疊屏iPhone Duo。(歐新社)
蘋果首款折疊屏iPhone Duo。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

蘋果首款摺疊手機iPhone Duo尚未開賣，京東預約已破200萬，二手與代購價格快速上漲，市場預期首發供應將明顯吃緊。

蘋果首款摺疊手機iPhone Duo即將開放預購，中國版本起售價1萬5999元人民幣（幣值下同，約2378美元），但市場搶購熱度已提前升溫。京東平台預約人數突破200萬，代購服務費最高近千元，部分二手平台預售價格更已逼近3萬元，反映新機上市初期可能面臨供不應求。

界面新聞報導，iPhone Duo將於北京時間16日晚間8時開放預購，23日正式發售。界面新聞15日查詢發現，京東平台預約人數已超過200萬人，首批商品要求消費者簽收時當面啟用，未配合完成啟用流程的訂單將直接取消。

新機尚未開賣，代購市場已開始搶單。閒魚平台有店家提供代搶服務，收費約300至1000元不等。一名店家表示，代拍服務費為888元，預購成功後可在23日至25日到蘋果直營店取貨，但無法保證百分之百成功，估計成功機率約八成；另一名店家則開價600元，稱未成功不收費。

二手市場價格也持續攀升。得物App資料顯示，256GB白色版預售價格從13日的1萬9794元升至2萬2947元，漲幅約15.9%；512GB白色版由2萬1383元升至2萬6999元，漲幅約26.3%；512GB黑色版則從2萬2000元升至2萬7998元，漲幅約27.3%。此前已有經銷商及黃牛預測，首發當天加價幅度可能達3000至5000元，部分高階版本報價接近4萬元。

iPhone Duo於9月9日在蘋果秋季新品發表會亮相，是蘋果首款摺疊手機，採左右內折設計，合起時外屏為5.4吋，展開後為7.6吋Super Retina XDR螢幕。中國版本共推出256GB、512GB、1TB及2TB四種容量，售價分別為1萬5999元、1萬7999元、2萬1499元及2萬6499元，提供星光白、夜空兩種配色。

供應短缺被認為是推升市場溢價的原因之一。天風國際分析師郭明錤此前預測，iPhone Duo在2026年第三季的組裝出貨量約50萬至100萬台，預購後等待時間可能拉長至4至6周，二手市場溢價甚至可能達官方售價的50%至100%。

供應鏈消息則指出，iPhone Duo量產良率約65%，每日產量僅數百台，鉸鏈組裝及柔性螢幕貼合等製程難度較高，限制初期供貨速度。不過，實際上市後的供應量、交貨時間及二手價格走勢，仍有待市場進一步觀察。

精華 FAQ

  • 中國版本起售價為1萬5999元，將於北京時間16日晚間8點開放預購，並在23日正式發售，首批供貨與交機安排已引發高度關注。

  • 京東平台預約人數已超過200萬，首批商品要求消費者簽收時當面啟用，若未配合完成啟用流程，訂單將直接取消，顯示平台對防轉售很嚴格。

  • 因量產良率約65%、每日產量僅數百台，市場預期初期供貨不足，導致代購費最高近千元，部分二手預售價已逼近3萬元，溢價明顯擴大。

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