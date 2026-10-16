我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄勒岡小學槍案／槍手疑持霰彈槍行凶 錄音曝勇敢介入民眾線索

才爆律師資格爭議 扎卡里亞稱「中國連像樣的廁所都沒有」受矚目

江蘇老宅婚禮新人對視紅了眼眶 影片暴紅 網：見證一眼萬年

中國新聞組╱北京16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
江蘇啟東寅陽鎮和合集鎮的一場老宅婚禮，近日憑藉一段新人深情對視的影片暴紅全網。（...
江蘇啟東寅陽鎮和合集鎮的一場老宅婚禮，近日憑藉一段新人深情對視的影片暴紅全網。（取材自揚子晚報）

AI摘要

文章摘要整理：

江蘇啟東一場老宅婚禮中，新人宴後靜坐對視、眼眶泛紅的畫面被攝像師記錄並在網路爆紅，網友盛讚這是真實動人的一眼萬年。

江蘇啟東寅陽鎮和合集鎮的一場老宅婚禮，近日憑藉一段新人深情對視的影片暴紅全網。10月11日婚禮當天，在熱鬧的宴席落幕、賓客散去後，忙碌完的新人靜靜坐下，全程沒有任何言語，僅憑深深地對視便讓雙方眼眶泛紅。這段由攝像師記錄下的幾十秒溫馨畫面曝光後，迅速引發無數網友共鳴，紛紛直呼：「這就是愛情最真實的樣子，看懂了什麼叫一眼萬年。」

這對新人皆為啟東本地人，目前分別在杭州與上海打拚，平日雖然兩地忙碌，卻始終堅持「每周一定要見面」。兩人一路堅持了兩年多，終於在今年10月11日回到家鄉老宅，在親人的見證下許下一生的承諾

根據揚子晚報報導，記錄下這「封神一幕」的，是來自上海的獨立紀實攝像師志偉。他透露，當天宴席結束後注意到新人神情有些放空，似進入某種「戒斷反應」，預感有故事便立刻悄悄對準鏡頭。兩人坐下對視的瞬間，彷彿將兩年多來異地奔波與一路走來的點滴全湧上心頭，不由自主哽咽紅了眼眶。

志偉動容地表示：「我給新人看完這條鏡頭，他們所有人都在哭，我也跟著哭，但真沒想到會火成這樣。」該影片在其個人平台已收穫86萬點讚。

這起婚禮側錄影片在網路上引發熱烈討論，許多網友感嘆留言「沒有刻意表演與華麗台詞，喧囂褪去後只剩下彼此眼裡的光」、「這一眼裡有過往也有心安，樸素滾燙的中國式浪漫最打動人心」。也有網友表示：「看著看著就眼眶濕潤了，最好的愛情果然都藏在安靜的對視裡。」

從事婚禮攝像四年多的志偉表示，自己偏好不擺拍、重真情的紀實風格，拍攝前都會深入了解新人的愛情故事，將自己代入為最好朋友的角色。正是這種細膩感知與對真實情緒的捕捉，讓喧囂褪去後的真摯眼神得以被完整記錄，也讓廣大網友見證了這份打動人心的浪漫力量。

精華 FAQ

  • 影片拍攝於江蘇啟東寅陽鎮和合集鎮的一場老宅婚禮，主角是一對啟東本地新人。他們在家鄉老宅舉辦婚禮，宴席後深情對視的畫面最終引爆網路。

  • 兩人平日分別在杭州與上海工作，雖然長期異地，仍堅持每周見面，努力走過2年多。婚禮當天喧鬧散去後，回想一路奔波與等待，情緒湧上心頭而落淚。

  • 因為畫面沒有刻意表演或華麗台詞，只靠安靜對視就傳達出長久陪伴與安心感。攝像師以紀實方式捕捉真情，讓網友感受到樸素卻滾燙的中國式浪漫。

上一則

李嘉誠又被爆死訊 富比世公布最新照與2名人同框

延伸閱讀

「不用隨禮、帶嘴來」武漢新人廣邀網友 天南海北130人赴宴

「不用隨禮、帶嘴來」武漢新人廣邀網友 天南海北130人赴宴
武漢新郎廣邀吃席、不用隨禮 百餘人來了 有人自駕12小時

武漢新郎廣邀吃席、不用隨禮 百餘人來了 有人自駕12小時
河南新郎租賓利接親 還沒開拍好友就潑醬油 新娘變臉了

河南新郎租賓利接親 還沒開拍好友就潑醬油 新娘變臉了
素顏+白襯衫 趙露思參加婚禮被誇 搶接捧花想嫁了？

素顏+白襯衫 趙露思參加婚禮被誇 搶接捧花想嫁了？

熱門新聞

大黃鴨充氣玩具是海豹「娜娜」喜歡待的地方。(取材自澎湃新聞 )

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

2026-10-06 11:30
博主「小玥2米2」在今年8月18日已停更。（視頻截圖）

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

2026-10-12 01:40
明堂山景區「雲端天梯」海拔1400米，共有620級台階，遊客行走其上，腳下群山連綿，宛如漫步雲端，視覺效果震撼。(取材自大皖新聞)

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

2026-10-09 09:30
中共中央機關雜誌《求是》近日刊出中共總書記習近平文章，強調持續推進全面從嚴治黨，強調反腐敗鬥爭「一刻不能停、半步不能退」，並要求加大對「一把手」及年輕幹部貪腐問題的查處力度。美聯社

習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐

2026-10-15 11:31
深圳女老師穿日系連身裙，遭家長質疑。（取材自飯點資訊）

「熱也不能穿這樣」 深圳女老師穿日系連身裙惹家長不爽

2026-10-13 06:30
AI技術可能利用照片及數秒語音製作逼真的「數位分身」，民眾應提高警覺，慎防聲紋遭克隆及身分遭冒用；示意圖。（取材自澎湃新聞）

「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒

2026-10-12 09:30

超人氣

更多 >
習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐

習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐
白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同

白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同
水上樂園度假村爆命案 27歲女清空401(k)後殺害丈夫兒子

水上樂園度假村爆命案 27歲女清空401(k)後殺害丈夫兒子
17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊

17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊
「我完全嚇呆」車禍發生兩年華女突遭索賠70萬 結果...

「我完全嚇呆」車禍發生兩年華女突遭索賠70萬 結果...