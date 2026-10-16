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靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元

中國新聞組／北京16日電
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薩特利在自己倉庫。（取材自紅星新聞）
薩特利在自己倉庫。（取材自紅星新聞）

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文章摘要整理：

美國19歲創業者邁克·薩特利靠3D打印機、中國代工與社群流量經營CruiseCup，2025年營收達80.8萬美元，並持續擴張產品線與通路。

美國紐約州19歲少年邁克·薩特利（Mike Satterlee）經營一家名為CruiseCup的公司，在2025年總營收80.8萬美元，據中國媒體報導，而他僅僅依靠的是自己倉庫裡的160台3D打印機，以及一家幫他批量生產熱銷品的中國代工廠。

據紅星新聞報導，薩特利在專訪中表示，他完全不覺得自己有「班味」，「每天醒來我都很期待去上班。我甚至不覺得這是工作，因為我熱愛我做的事，熱愛造東西，這讓一切都變得好玩。」

薩特利倉庫裡的打印機。（取材自紅星新聞）
薩特利倉庫裡的打印機。（取材自紅星新聞）

這條創業路，從他10歲開始。薩特利在高中「生產設計與製圖」課第一次接觸到3D打印機。2022年9月，他用攢下的錢，花了約500美元買下屬於自己的第一台3D打印機。2023年6月，薩特利在父母家的地下室創辦第一家公司Solefully，用3D打印做洞洞鞋鞋花，月營收一度做到約2萬美元，2024年全年銷售約25萬美元。

2024年11月，他用Solefully的收入租下月租3600美元、約3000平方英尺的倉庫。此時距離高中畢業還有幾個月，他判斷Solefully的勢頭值得賭一把，因此放棄考大學，全職創業。

薩特利最先成功的是通用車載杯架轉接器，CruiseCup公司隨之誕生。2025年6月，他關掉Solefully，全力做新公司。2025年8月，他為一款新的「杯套」推廣拍攝的視頻火了，在網路上播放超過5000萬次。那個月，訂單淹沒了他：60台打印機火力全開，排產排到6周以後。當月公司營收10萬美元，比他此前任何一門生意的月營收都高出約60%。

接下來的幾個月像坐過山車。他在當年9月的營收因平台投流策略調整跌到5.5萬美元，10月加大Facebook平台投入力度後回到10萬，11月衝至31.5萬美元，12月全力趕新年訂單停掉了全部廣告，次年1月撞上淡季，只做了約2.5萬美元。整個2025年，月營收就這樣起起伏伏地累加成了80.8萬美元。

如今，薩特利的倉庫裡跑著160台打印機，主力機型是單價不到300美元的拓竹A1。「一板打印3個杯套要15個小時，這就是為什麼我需要這麼多機器。」他解釋道，「一條自然流量視頻爆了，就能帶來500個杯套的訂單。」

不過，不鏽鋼款的杯套他不是自己打印的，那是他在網上找到的一家中國製造商代工的。

薩特利本人目前每月只從公司取500美元到1500美元生活費，他還住父母家，不交房租；剩下的錢他繼續投進打印機、廣告和新品開發。下一步，他打算給產品線加上UV印刷和更多飲具品類，還想擴編營銷團隊，把CruiseCup鋪進實體零售貨架。

目前，用3D打印機賺錢正在形成全球熱潮。據中新經緯今年4月報導，中國海關總署發布的數據顯示，今年一季度，中國3D打印機出口增長119%。

精華 FAQ

  • 他先以3D打印做車載杯架轉接器與杯套，再靠爆紅影片帶動訂單，並用160台打印機快速排產；不鏽鋼款則交由中國代工廠量產，形成低成本擴張模式。

  • 他高中接觸3D打印後，2022年買下第一台打印機，2023年在父母家地下室創辦Solefully做洞洞鞋鞋花，2024年租倉庫，之後放棄大學全職投入CruiseCup。

  • 公司主要靠自然流量短影音、Facebook投放與大量3D打印產能維持銷售，下一步將加入UV印刷、擴充飲具品類，並把產品推向更多實體零售貨架。

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