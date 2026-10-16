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海南招商引資簽約512項、2249億元 成果驚人

中國新聞組╱北京16日電
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文章摘要整理：

海南自貿港封關前後加速招商引資，截至9月底已簽約512個項目、約2249億元，並圍繞重點產業鏈與政策優勢持續擴大投資吸引力。

封關後的海南自貿港，正努力招商引資。15日於海口舉行的新聞發佈會上，海南省商務廳二級巡視員符大文介紹，今年截至9月底，全省累計促成意向投資類招商簽約項目512個，協議總金額約2249億元人民幣。 　

2025年12月18日，海南自貿港正式啟動全島封關。符大文表示，當前海南緊扣自貿港戰略定位，重點培育發展數字經濟、深海科技、南繁育種、生物製造、綠色低碳、油氣裝備服務、現代物流等特色優勢產業，推動產業集群化、特色化、差異化發展。

「今年前三季度，海南明確28個細分產業領域和138個招商方向，聚焦重點區域和重點企業招商引資」。符大文說，海南已利用「投資中國．2026海南自由貿易港全球產業招商大會」、博鰲亞洲論壇2026年年會、第四屆中國國際供應鏈促進博覽會等重大平台舉辦了70餘場招商活動，第四季度還將舉辦21場招商活動，持續提升全球知名度和投資吸引力。

封關後政策紅利釋放，海南聚焦數字經濟、生物製造、綠色低碳等13條重點產業鏈編制完善產業鏈圖譜，謀畫200餘個延鏈補鏈項目，開展靶向招商。

符大文表示，海南正立足封關運作核心優勢，落實常態化企業服務與問題響應機制，服務企業用好「零關稅」、加工增值免關稅、保稅維修和跨境數據流動等核心政策，讓企業在海南放心投資、安心發展。

精華 FAQ

  • 海南今年截至9月底已累計促成意向投資類招商簽約項目512個，協議總金額約2249億元人民幣，顯示在自貿港封關前後招商動能持續增強。

  • 海南緊扣自貿港定位，重點培育數字經濟、深海科技、南繁育種、生物製造、綠色低碳、油氣裝備服務與現代物流等產業，並推動集群化、特色化發展。

  • 海南透過常態化企業服務與問題響應機制，協助企業運用零關稅、加工增值免關稅、保稅維修及跨境數據流動等政策，讓企業安心投資與發展。

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