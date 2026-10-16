無錫96歲翁搭43小時綠皮火車獨遊拉薩 網：心有山海永遠少年

其他遊客在火車上和老人合影。(取材自西藏日報)

AI摘要 文章摘要整理： 一名96歲無錫老翁獨自搭乘43小時多綠皮火車前往拉薩，完成走遍全國的最後一站，因從容無高反而引發網友熱議，專家也提醒高原旅行仍須謹慎。

一名來自江蘇無錫的96歲老爺爺，近日獨自搭乘43個多小時的綠皮火車抵達拉薩旅行，完成他走遍全國的最後一站。這段跨越數千公里的高原之旅在網路上迅速暴紅，老人在沒有出現高原反應的情況下，步履從容地遊覽西藏，其勇敢追夢的精神打動無數網友。

根據極目新聞報導，多名幸運偶遇老人的網友證實，老爺爺是10月10日從無錫登上Z164次旅客列車，歷經43小時47分抵達拉薩。同車廂網友「凡塵」表示，在聊天過程中覺得老人家非常了不起，還開心地與他合影留念；另一名遊客蕭女士則於13日在拉薩八廓街的早餐店偶遇老人，因想起自己的爺爺而主動為其買單並聊天，才得知這段令人驚嘆的旅途故事。

面對旁人關心路上是否有缺氧、頭暈或疲倦等高反症狀，老爺爺擺擺手笑著說「完全不會」，並表示自己非常享受這趟旅程。蕭女士透露，老人提及因為自己年紀大了，旅行社不敢接收，加上常年在外遊歷身體狀況一直不錯、適應力強，才決定獨自一人從無錫出發圓夢。

這段溫暖的偶遇影片發布後迅速衝上熱搜，網友們紛紛留言讚嘆，「原來最好的心態，從來和歲數無關」、「96歲依然敢出發、敢圓夢，治癒了所有人的內耗」，也有網友感嘆表示「熱愛可抵歲月漫長，心有山海，永遠少年」。

儘管老人的勇氣令人佩服，專家與相關報導也提醒，高原旅行個體差異極大，高齡者不宜僅憑主觀感受獨自遠行。建議計畫進藏前應做全面身體檢查，並盡量結伴同行、放慢節奏，做好抗高反準備。這位96歲爺爺用一場高原之旅向大眾證明，歲月從不是人生的枷鎖，只要心懷熱愛，隨時都能勇敢前進。

老人在拉薩早餐店裡吃飯。(視頻截圖)