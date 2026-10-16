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一眼萬年…啟東新人婚禮結束後無聲對視刷屏 網：最好的愛情

中國新聞組╱北京16日電
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啟東老宅婚禮這對視一幕刷屏全網：最好的愛情，藏在安靜的對視裡。(取材自揚子晚報)
啟東老宅婚禮這對視一幕刷屏全網：最好的愛情，藏在安靜的對視裡。(取材自揚子晚報)

AI摘要

文章摘要整理：

江蘇啟東一對新人婚禮散場後安靜對視、含淚相望的畫面被攝像師拍下，因真摯動人迅速在網路爆紅，成為網友眼中的「一眼萬年」愛情。

江蘇啟東寅陽鎮和合集鎮的一場老宅婚禮，近日憑藉一段新人深情對視的影片暴紅全網。10月11日婚禮當天，在熱鬧的宴席落幕、賓客散去後，忙碌完的新人靜靜坐下，全程沒有任何言語，僅憑深深地對視便讓雙方眼眶泛紅。這段由攝像師記錄下的幾十秒溫馨畫面曝光後，迅速引發無數網友共鳴，紛紛直呼：「這就是愛情最真實的樣子，看懂了什麼叫一眼萬年。」

這對新人皆為啟東本地人，目前分別在杭州與上海打拚，平日雖然兩地忙碌，卻始終堅持「每周一定要見面」。兩人一路堅持了兩年多，終於在今年10月11日回到家鄉老宅，在親人的見證下許下一生的承諾

根據揚子晚報報導，記錄下這「封神一幕」的，是來自上海的獨立紀實攝像師志偉。他透露，當天宴席結束後注意到新人神情有些放空，似進入某種「戒斷反應」，預感有故事便立刻悄悄對準鏡頭。兩人坐下對視的瞬間，彷彿將兩年多來異地奔波與一路走來的點滴全湧上心頭，不由自主哽咽紅了眼眶。

志偉動容地表示：「我給新人看完這條鏡頭，他們所有人都在哭，我也跟著哭，但真沒想到會火成這樣。」該影片在其個人平台已收穫86萬點讚。

這起婚禮側錄影片在網路上引發熱烈討論，許多網友感嘆留言「沒有刻意表演與華麗台詞，喧囂褪去後只剩下彼此眼裡的光」、「這一眼裡有過往也有心安，樸素滾燙的中國式浪漫最打動人心」。也有網友表示：「看著看著就眼眶濕潤了，最好的愛情果然都藏在安靜的對視裡。」

從事婚禮攝像四年多的志偉表示，自己偏好不擺拍、重真情的紀實風格，拍攝前都會深入了解新人的愛情故事，將自己代入為最好朋友的角色。正是這種細膩感知與對真實情緒的捕捉，讓喧囂褪去後的真摯眼神得以被完整記錄，也讓廣大網友見證了這份打動人心的浪漫力量。

精華 FAQ

  • 最打動人的是婚宴結束、賓客散去後，新人靜靜坐著沒有說話，只是深深對視，兩人眼眶泛紅，將長期相守的情感全都表現在眼神裡。

  • 因為他們都是啟東本地人，平時分別在杭州與上海工作，卻堅持每周見面，兩年多來一路走到婚禮當天，讓這一眼顯得格外深情。

  • 拍攝者是上海的獨立紀實攝像師志偉，他偏好不擺拍、重真情的風格，會先了解新人故事，再以朋友視角捕捉自然情緒，才記下這幕。

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