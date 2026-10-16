APEC黃金周夢碎…深圳只推公車地鐵半價 被嘲「牛馬之都」

2026年中國APEC峰會即將於下月登場，深圳市政府今天宣布，APEC會議期間不實行全市統一放假。(中通社)

AI摘要 文章摘要整理： 深圳為2026年APEC峰會祭出公車地鐵半價、禁鳴喇叭與交通管控，卻未如上海北京般統一放假，引發市民與網友熱議與失望。

2026年亞太經合組織（APEC ）峰會將於11月18日至19日在深圳舉行。深圳市政府10月15日宣布，峰會期間全市公車與地鐵 將實行票價5折優惠，並將部分地鐵班次壓縮至2分鐘，同時倡導機動車輛綠色出行與停駛；然而，與2001年上海及2014年北京舉辦APEC時調休放假約一周不同，深圳宣布會議期間不實行全市統一放假，僅鼓勵企業實施居家辦公、錯峰上班或安排帶薪年休假。

此外，深圳市生態環境局與公安局交警局亦發布新規，自11月1日起在全市範圍內，實行每天24小時機動車禁鳴喇叭措施，違者將處以300元人民幣罰款，一年內累犯三次以上每次罰款500元，禁令將持續五年。官方補充說明，此禁令設有安全例外條款，若遇急彎、坡道頂端、超車或緊急避險，以及警消救護等特殊車輛執行緊急任務時，仍可依法使用喇叭或警報器。

綜合媒體報導，期待「APEC黃金周」落空的安排隨即引發社會熱議，許多深圳市民與網友紛紛表達失望，不滿地調侃「不愧是牛馬（打工仔）之都」、「懸著的心終於死了，勞動密集型城市不適合休息」，也有網友吐槽「車票5折根本省不了多少錢，官方裝大方」、「圳小氣」。

對於全市禁鳴喇叭的新規，網路上同樣呈現正反激烈討論，許多網友提出質疑，「要喇叭幹嘛？緊急情況下是保命用的，難道以後都靠吼嗎」、「路上很多電動車與看手機不走的前車，不按喇叭根本寸步難行」，也有不少網友呼籲，「公共場所應該先禁菸」、「希望官方能先花心思整治亂竄的電動車，而不是只管汽車」。

2001年上海與2014年北京舉辦APEC峰會時，皆透過調休讓市民享有五至六天的假期，帶動了帶薪休假與旅遊消費熱潮。如今深圳選擇不實行統一放假，配合大規模交通管控與嚴苛的噪音監理措施，在確保國際峰會順利舉辦的同時，也讓這座年輕都市的通勤與打工族群感受到不小的生活壓力。