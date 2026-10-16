「別想掏空我錢包」…整頓雙11 年輕人找AI當購物軍師

AI摘要 文章摘要整理： 中國年輕人今年把AI當雙11購物軍師，透過比價、算湊單與篩掉偽剛需來反套路消費，也讓電商平台面臨更重視透明價格與品質的壓力。

「雙11」購物節臨近，今年不少中國年輕人把AI當購物「軍師」，「年輕人開始用AI整頓雙11了」話題衝上熱搜。明顯的變化之一是，過去雙11需熬夜按計算器，最後可能只省8塊錢（人民幣，下同）；現在把購物清單和規則丟給AI，幾秒鐘就能算出最優湊單方案，還能跨平台比價、識別「先漲價再打折」陷阱。有年輕網友調侃，以前是平台商家套路消費者，現在輪到消費者拿工具反套路，「誰也別想隨便掏空我的錢包」。

據快科技報導，一名網友發帖表示，去年雙11那晚腦子一熱下了七單，有三樣東西到現在都沒拆封。後來算了一筆帳，這些「偽剛需」花的錢，夠買一台不錯的平板。今年他換了個打法，開搶前先把購物車扔給AI，讓它列一份「不買清單」，讓AI按三個維度給購物車裡的商品打分：過去30天真實使用頻率、家裡有沒有平替、不買的實際後果。兩個問題答「用不著」的就是偽剛需商品，直接移出購物車，避免衝動消費。

網友稱，原本滿滿的購物車因此被AI刪掉近一半，硬生生攔住了幾千元的非理性開銷。AI那句「便宜但用不上的東西，本質上是最貴的」被大量轉發，成了這波風潮裡的金句。

不少網友認為，這類行為反映年輕群體正逐步回歸理性消費，從「拚手速」到「拚腦子」。過去雙11比拚誰下單快、誰囤貨多，現在比拚誰更理性、誰更少踩坑。有評論指出，這不是消費降級，而是消費決策權的重新拿回，「整頓雙11不是不買，是不再被套路牽著走。」

報導認為，利用AI工具來幫助自己找到真實消費需求，勾勒出當下年輕人精打細算的消費新畫像。這也提醒各大電商平台，商業的核心競爭力不是營銷噱頭，而是透明的價格、優質的服務和可靠的品質。

但也有網友提出保留意見，指AI的比價數據可能受平台投放影響，提示詞寫得好不好結果差很多。而且AI算出來的價格未必是最終到手價，優惠券能不能疊加、庫存有沒有變，最後拍板的還是自己。

據報導，目前超九成電商商家已接入AI工具，用來生成主圖文案、接待客服、分析數據，替代了往年臨時招募的外包人力。有網友調侃這是「AI兩頭幹活」——商家用AI算活動策畫，消費者用AI算折扣力度。但也有人一針見血：搞來搞去，還不如實打實降價來得實惠。