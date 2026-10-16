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雙11電商大戰 京東搶跑喊「現貨直發」 淘寶找張凌赫助陣

記者林宸誼／北京16日電
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淘公仔與人氣男星張凌赫背板合影。(記者林宸誼／攝影)
淘公仔與人氣男星張凌赫背板合影。(記者林宸誼／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

2026年雙11開打，京東與淘寶天貓分別主打現貨直發與預售鎖價，同時透過明星代言、AI選品與物流保障，爭奪消費者青睞。

2026年雙11電商大促拉開序幕，京東與淘寶天貓罕見都在10月15日召開新聞發布會較量。京東選擇「搶跑」，於12日晚間8時開啟全品類「現貨開賣」；淘寶天貓則堅持節奏，15日晚間8時預售，強調「提前鎖價、鎖定贈品」。此外，快手、小紅書與抖音等平台也已陸續開跑，各大平台今年不約而同砍掉繁瑣湊單機制，主打「官方直降」與「一件直降」，降低消費者的購物疲憊感。

中國2026年雙11大戰拉開序幕，值得注意的是，兩大平台在同一天向外界披露大促策略，這在雙11歷史上並不常見。京東率先開啟全品類現貨售賣，主打「現貨直發，不用等待訂金尾款」，全面取消訂金預售，實現下單即可發貨。

淘寶天貓海外15日則在香港舉行媒體溝通會，總經理葉劍秋宣布今年首度與人氣演員張凌赫攜手合作，全球首播全新品牌形象影片，並推出大型戶外與地鐵廣告。葉劍秋表示，淘寶利用AI智慧篩選，掃描整個平台30億件商品庫，引領跨境購物邁入「發現型購物」新時代，同時針對App全面升級推出全新對話模式。

淘寶天貓海外物流負責人丁宏偉更拋出物流升級震撼彈，強調針對複雜的跨境交易情境，全面升級官方物流保障，承諾「丟貨必賠」，並提供便捷退貨服務。

兩大巨頭在雙11前夕發布的預熱海報已散發濃濃火藥味。天貓海報主打「全球好物，一網打盡」，中央以展翅貓頭環繞世界品牌標誌傳遞「買全球」理念；京東海報則聚焦「真快好省，即刻擁有」，以光速穿越城市的快遞盒突出自營物流速度，配文直言「不用等，現在就得到」。京東主打現貨直發、天貓主打預售鎖價的對立策略，成為今年市場關注焦點。

這場電商大戰引發消費者熱烈討論，許多網友對京東砍掉預售表示支持，「終於不用算尾款和湊單，現貨直發才是真真切切的方便」；也有不少網友對淘寶與張凌赫的合作及物流承諾相當期待，紛紛表示「張凌赫的代言廣告太帥了，看到海外物流破損丟貨必賠，買東西放心很多」。

隨著各大平台陸續進入正式售賣期，今年雙11不再只是單純的價格戰，更演變為履約速度與服務體驗的全面升級。無論是京東以現貨搶占先機，還是淘寶透過AI選品、明星加持與跨境物流保障深化優勢，各大電商正全力爭奪消費者的青睞。

今年「雙11」，天貓（左）、京東（右）兩家電商平台的預熱海報已經透露出濃濃的火藥...
今年「雙11」，天貓（左）、京東（右）兩家電商平台的預熱海報已經透露出濃濃的火藥味。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 京東選擇提前搶跑，於12日晚間8時開啟全品類現貨開賣，全面取消訂金預售；淘寶天貓則在15日晚間8時啟動預售，主打提前鎖價與鎖定贈品。

  • 淘寶天貓海外首度找張凌赫合作，並推出全新形象影片與戶外、地鐵廣告；同時導入AI智慧選品、App對話模式升級，還強調跨境物流的丟貨必賠與便捷退貨。

  • 各平台普遍砍掉繁瑣湊單機制，改推官方直降與一件直降，顯示競爭已從單純折扣轉向現貨速度、物流保障、跨境服務與整體購物體驗的全面比拚。

淘寶 電商 張凌赫

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