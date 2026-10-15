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尋求情感陪伴…25歲寧波富家女 2年砸100萬找「陪聊」

中國新聞組／北京15日電
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某平台上的陪聊服務。(取材自寧波晚報)
某平台上的陪聊服務。(取材自寧波晚報)

AI摘要

文章摘要整理：

寧波25歲富家女小琪因家庭壓力與情感缺失罹患焦慮抑鬱，兩年花百萬元買陪聊尋求陪伴，後轉向醫院接受心理治療。

年僅25歲、畢業於重點大學的寧波女孩小琪(化名)，因長期家庭壓力與情感缺失罹患焦慮抑鬱，兩年內豪擲上百萬元人民幣在網路上購買「陪聊」服務以尋求情感陪伴。為戒除對網路陪聊的強迫性依賴，小琪近日主動前往寧波大學附屬康寧醫院情感障礙科求助，主治醫師張宗鳳已針對其情緒障礙與親密關係認知展開心理諮詢與治療。

寧波晚報報導，小琪自幼成績優異、順從父母期望，但在高中時即埋下抑鬱隱患，大學後因研考與職考接連失利導致焦慮抑鬱爆發，無法集中注意力學習。

為獲取情緒價值及專心讀書，她開始透過線上語音購買24小時陪聊，日花兩千至三千元，並堅持每日更換對象以避免產生依賴。小琪家境優渥，父母長期習慣「用錢解決問題」，在她情緒低落時僅轉帳兩千元安慰，使其從小養成「用錢換取感情與陪伴」的交易心態，將零花錢與向父母索取的款項全數投入陪聊。

報導指出，診斷顯示小琪主要患有焦慮與抑鬱症狀。經心理諮詢後她雖逐漸戒除網路陪聊，卻轉而請家政阿姨延長打掃時間至五六個小時，試圖藉由邊界感強、配合度高的人際互動獲取身邊有人陪伴的感覺。

張宗鳳指出，陪聊服務熱銷反映現代人尋求情緒出口的需求，對小琪等患者需幫助其重構親密關係認知；若大眾有類似情感缺失，建議先試圖向內尋求興趣發展，或直接尋求專業醫療機構協助。

精華 FAQ

  • 她因長期家庭壓力與情感缺失出現焦慮抑鬱，難以專注讀書，便透過24小時陪聊獲取情緒價值與被陪伴感，兩年內花費超過100萬元人民幣。

  • 報導指出，她的父母習慣以金錢解決問題，情緒低落時多以轉帳安慰，讓她從小習慣把金錢與陪伴、關懷連結，進而把零花錢和索取款項都投入陪聊。

  • 張宗鳳認為陪聊熱銷反映現代人需要情緒出口，對患者要協助重建親密關係認知；若有類似情感缺失，建議先培養興趣，或直接尋求專業醫療協助。

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