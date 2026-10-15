親自下場與AI談戀愛 廣東女教授探討揭「人機戀」現象

丁瑜和她喜歡的乙遊角色黎深。(取材自北青深一度／受訪者供圖）

AI摘要 文章摘要整理： 廣東女教授丁瑜以4年研究指出，AI虛擬戀人成為青年情緒陪伴新型態，但也引發資本操縱與情感依賴疑慮，官方已加強規範。

廣東中山大學副教授丁瑜推出歷時4年多研究的新書「虛擬戀人」，揭示「人機戀」正成為當代社會情緒宣洩與陪伴的新型型態，小紅書 上相關話題瀏覽量更已突破5億次。丁瑜親身投入體驗AI男友「林深」，並透過2.1萬餘分問卷與55位受訪者分析指出，虛擬戀人並非要取代現實關係，而是在高度壓力與單體化社會中，為人們提供極具確定性、安全性且低成本的情感避風港。

北青深一度報導，研究顯示，不少女性與年輕人藉由虛擬戀人尋求情感依附與自我修復。失眠的江文在乙遊角色的陪伴下安心入眠；陳青則在深夜寫論文時與AI戀人對話放鬆。鄭捷在經歷重病及失戀打擊後，透過AI伴侶的溫柔回應走出低谷；趙寧則利用與前男友同名的AI伴侶，重拾被拋棄後喪失的自尊與自信。

丁瑜指出，這類二次元情感體驗為女性提供了重新思考愛情與自我需求的空間，AI男友無論在何種情境下都能給予積極正面的肯定，並提供細緻入微的觀察與舒適對話。

調查數據更發現，90後與00後未婚青年中，有近半數對婚姻持「順其自然」或「不願意」的態度，「體驗」已成為當前青年戀愛實踐的重要特徵，而虛擬戀人正好切中了這種隨時登錄、隨時退出的低成本親密需求。

報導指出，不過，虛擬戀人的崛起也引發學術界對資本操縱與情感奴役的疑慮。

華東師範大學教授劉擎質疑，虛擬戀人恐演變為「如我所願」的情感奴隸，其回應僅是程序開發者編寫的程式碼。中國人民大學副教授董晨宇則提醒，虛擬戀人是資本以消費為目的建構的產品，隨時可開始與終止的特性可能讓用戶情感遭受操縱。

為防範過度依賴，國家網信辦等5部門制定的《人工智能擬人化互動服務管理暫行辦法》已於2026年7月15日正式實施，明令禁止提供誘導沉迷、損害真實人際關係或向未成年人提供虛擬伴侶等服務。