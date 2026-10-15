湖南網紅35樓墜落失1腿 1年後宣布復出「重新活一次」

「晚安安」被指在逐步恢復意識的過程中，體現出了非常強大的意志。（取材自瀟湘晨報）

AI摘要 文章摘要整理： 湖南27歲網紅晚安安從35樓墜落後重傷失去1腿，經長時間手術與加護治療後保住性命，如今在復健並準備裝假肢，正式宣布復出。

湖南27歲網紅「晚安安」2025年6月從35樓墜落，身受多處重傷，經歷14小時手術及50天加護病房治療後保住性命，但因傷勢嚴重失去一條腿。事隔一年多，她10月12日發布影片宣布復出，表示自己在消失的這段時間「創造」了一條生命，也重新活了一次。主治醫師表示，除了截肢造成的影響，她其他器官功能已基本恢復，目前正進行復健，並準備安裝假肢。

瀟湘晨報報導，「晚安安」在影片中以「於苦難中重生，於風雨中歸來……我回來了」宣告回歸。經歷生死關頭後，她對生命有了新的體會，並在影片中分享自己的心境，表示「苦難從來不是為了擊垮我，而是為了篩選我、鍛造我。已經失去的東西，不會再失去第二次了，能看見自己還擁有的東西，就是莫大的幸福。」

據報導，2025年6月10日清晨5時，「晚安安」從35樓墜落，當時傷勢極為嚴重，包括顱內出血、腦挫裂傷、頸椎損傷、血氣胸、多根肋骨骨折、顱骨骨折，以及肝臟、膽囊、膀胱和腎臟破裂，另有骨盆多處骨折及脛腓骨粉碎性骨折等。

事發後，她被緊急送往中南大學湘雅三醫院。院方隨即啟動多學科聯合救治機制，麻醉科、骨科、肝膽外科、胃腸外科、泌尿外科、神經外科及胸外科等專科醫師共同參與，進行長達14小時的急診手術。

手術後，「晚安安」雖恢復生命體徵，但仍未脫離危險，隨即轉入加護病房接受治療，重症救治時間長達50天。

中南大學湘雅三醫院重症醫學科副主任醫師邢偉表示，患者進入加護病房後，醫療團隊迅速聯繫相關科別，進行多學科協同治療，最終取得超出預期的救治成果。

邢偉指出，從35樓墜落仍能生還，是十分罕見的病例。除了較嚴重的截肢之外，「晚安安」其他器官功能已基本恢復。他也強調，這次救治並非單靠某一名醫師，而是醫護團隊及醫病雙方共同努力的結果。

報導指出，「晚安安」在逐步恢復意識的過程中，展現出堅強的意志。當她得知自己有一條腿必須截肢時，仍表現得相當堅強、樂觀，清醒後也能與醫護人員順利溝通。

邢偉表示，患者的恢復過程讓他印象深刻。他說，許多重症患者送進醫院時已失去意識，醫療決策往往由家屬作出，因此家屬是否願意持續治療，也會影響救治過程。他表示：「只要家屬不放棄，我們永遠是不放棄的，永遠是最努力、最全面、最強有力地去支持，去創造奇蹟。」

網紅「晚安安」發布影片宣布自己回歸。（取材自瀟湘晨報）

經歷長時間治療後，「晚安安」目前正進行復健，並準備安裝假肢，逐步適應身體狀況的改變。

她在影片中也向正面臨困境的人分享自己的經歷，表示不必害怕眼前的難關，因為世上可能真的存在奇蹟。對於患者目前的情況，邢偉則表示，希望她「愈來愈開心，愈來愈快樂」。

從2025年6月墜樓受重傷，到經歷手術、加護病房治療及復健，「晚安安」在一年多後重新出現在鏡頭前，並宣布回歸。她接下來將繼續復健，為安裝假肢及重新適應生活做準備。