中國發現侏羅紀新物種 是鳥類、生活在1.5億年前不會飛

楊源鸑鷟生態復原圖。（取材自央視／張宗達繪製供圖）

AI摘要 文章摘要整理： 中國科學家在福建發現約1.5億年前的侏羅紀新鳥類楊源鸑鷟，牠不具飛行能力卻能陸地奔跑，顛覆鳥類早期演化以飛行為主的傳統認知。

近日，中國科學家發現侏羅紀時期一個新物種，確定該物種為鳥類，命名為「楊源鸑鷟」。它生活在約1.5億年前，是僅次於始祖鳥的最古老鳥類。特別的是，這個不具備飛行能力，卻適應陸地奔跑生活的食肉性鳥類，打破了鳥類的起源和早期演化是在「卷飛行」的傳統認知，證明早在侏羅紀，鳥類祖先就分別朝飛行、地棲演化。

據央視新聞報導， 近日，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所和福建省地質科學研究院研究確認了侏羅紀時期一個新物種「楊源鸑鷟」，確定該物種為鳥類。這個新鳥類打破了「鳥類的起源和早期演化始終以適應飛行為主」的傳統認知。該成果於北京時間10月14日晚發表於國際學術期刊「自然」。

楊源鸑鷟正型標本和骨骼復原圖。（取材自央視／王敏供圖）

論文通訊作者和共同第一作者、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員王敏表示，長期以來，學界普遍認為飛行的選擇壓力是驅動早期鳥類形態演化的主導力量。大量與飛行相關的特徵在鳥類和其恐龍 近親的獨立出現，似乎也支持這一觀點。

然而，事實上，侏羅紀這一關鍵地質時期的鳥類化石紀錄極度匱乏。為了填補這一關鍵的演化空白，中國科學院古脊椎所和福建地科院開展了在福建省內晚中生代地層和古生物學的綜合研究，在過去4年中，經歷了450多天的野外發掘。2024年8月，團隊在離政和動物群核心化石點不遠的地方，找到一套和保存福建龍等化石相當的沉積層位，隨即發現一個不同尋常的化石。

經深入的分析研究，這個動物體重約821克，頭骨具有傷齒龍類的典型特徵，同時又呈現與原始鳥類相近的特徵。最奇特的是它的足部保存了恐爪龍類獨有的特化第二趾（即「殺戮之爪」），顯示其強有力的抓握或奔跑能力。此外，它前肢很短，頭後形態結構具有許多進步的鳥類特徵。

團隊將這個新鳥類命名為楊源鸑鷟。楊源指化石發現地福建政和縣楊源鄉，鸑鷟源自中國古代傳說中的神鳥。研究團隊分析認為，鸑鷟遠離樹棲、水棲及涉禽類群，反而落在現生地棲鳥類和喪失飛行能力鳥類的重疊區域。結合其較大的鎖骨間夾角、梯形烏喙骨等特徵，都說明鸑鷟是一種不具備飛行能力，卻適應陸地奔跑生活的食肉性鳥類。

王敏表示，從演化樹上看，鸑鷟是為僅次於始祖鳥的最古老的鳥類。更重要的是，楊源鸑鷟的發現填補了鳥類演化歷程中關鍵的時空演化空白。作為目前已知最早的不具備飛行能力的鳥類，鸑鷟的出現打破飛行的單向演化假說，證明鳥類身體結構的演化並非沿著「優化飛行」這一單一路徑線性前進，而是一個伴隨著快速生態位探索的複雜過程。