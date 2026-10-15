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「駭客殺死一缸魚」 魚缸智能插排被斷電 中多地魚友哀嚎

中國新聞組╱北京15日電
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沃爾達官方通告。(取材自中新周刊)
沃爾達官方通告。(取材自中新周刊)

AI摘要

文章摘要整理：

沃爾達魚缸智能插排疑遭駭客入侵，導致多地用戶遠程斷電，觀賞魚因缺氧大量死亡；廠商僅提補發插排賠償，引發魚友與網友強烈質疑。

瀋陽沃爾達科技開發有限公司（下稱「沃爾達」）生產的魚缸智能插排，在9月30日夜間爆發批量自動斷電事故，導致多地魚友的高價觀賞魚因缺氧大量死亡。沃爾達官方事後發布通告致歉，證實其伺服器系統遭惡意駭客入侵攻擊，導致遠程無故斷電，並強調事件為「不可抗拒外部因素」。目前瀋陽市公安局經濟技術開發區分局網安大隊已正式受理該起「破壞計算機信息系統案」，案件正處於初查階段。

中國新聞周刊報導，事故發生於十一假期前夕，許多魚友無法及時發現並補救。金融從業者蘇想受訪時表示，其辦公室養的RSK毒椒紅龍魚、黑白男神皇冠魟魚等19條名貴觀賞魚一夕離奇殞命，購入總價高達8.6萬餘元人民幣。

多數魚友當初看中該插排可以透過手機App單獨控制供氧與水泵電源，才花費數百元購買，不料遠程功能竟成斷電主因。面對巨額損失，沃爾達客服表示需登記損失照片與價值證明配合公安取證，但目前提出的賠付方案僅為補發一款價值約400元人民幣的智能插排，遭廣大魚友拒絕。

面對如此賠償方案，無數魚友大感不滿並引發網路熱議，不少網友在社群平台留言質疑，「一個插排還抵不上一條魚的錢，這賠償太沒誠意」，也有網友無奈感嘆，「駭客居然能殺死一缸魚，這年頭萬物聯網簡直變成萬物風險」。有受害魚友直言，已委託律師向廠家發函追討應有賠償。

網路安全從業者分析，智能插排實現遠程操控必須依託網絡連接雲端主控伺服器，一旦伺服器被駭客入侵，所有聯網設備的控制功能都會失效，攻擊者甚至能遠程定點斷電。這起事件暴露出物聯網設備普遍存在的安全隱患，不少面向消費者的智能硬體廠商普遍重功能輕安全，對網絡安全風險的預判與防護嚴重不足。

背景資料顯示，沃爾達成立於2006年，總部位於瀋陽，在深圳設有研發中心，主打中高端水族智能控制系統。雖然廠家極力強調非產品質量問題並已升級防火牆整改，但這場「黑客殺死一缸魚」的奇特事故，已讓民用物聯網設備的安全防護體系再次面臨嚴峻考驗。

蘇想在此次事件中損失的魚。(取材自中新周刊)
蘇想在此次事件中損失的魚。(取材自中新周刊)

精華 FAQ

  • 沃爾達事後通告稱，其伺服器系統遭惡意駭客入侵，導致魚缸智能插排被遠程無故斷電。因供氧與水泵停止運作，部分觀賞魚在短時間內缺氧死亡。

  • 事故波及多地魚友，且多發生在十一假期前夕，許多人未能及時發現。受訪者蘇想表示，辦公室飼養的19條名貴觀賞魚全數死亡，購買總價超過8.6萬元人民幣。

  • 廠商要求受害者提供損失照片與價值證明，並提出補發一款約400元的智能插排作為方案，但遭拒絕；瀋陽警方則已受理破壞計算機信息系統案，案件仍在初查階段。

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