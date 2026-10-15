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首次供應境外市場 天津航空2.5萬噸煤油發送香港

中國新聞組╱北京15日電
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天津13日開通前往香港的「海上能源通道」，將會常態化供應香港機場所需的航空煤油。...
天津13日開通前往香港的「海上能源通道」，將會常態化供應香港機場所需的航空煤油。 (取自天津新聞廣播)

AI摘要

文章摘要整理：

天津產航空煤油首次供應香港，首批2.5萬噸經海上直航送抵，預計形成每年12至16萬噸常態化供應，並在智慧監管支持下提升通關效率。

天津航空煤油首次供應到境外市場，已發往香港。首批2.5萬噸天津產航空煤油，於13日完成全部海關監管手續，經海上直航發往香港，將用於香港國際機場航班加注。這標誌著天津至香港海上能源通道正式開通，後續預計形成每年12至16萬噸常態化供應規模。

綜合中新網、天津新聞廣播消息，該批航煤由中石化（天津）石油化工有限公司生產，企業航煤年產能320萬噸。此前，產品主要用於北京、天津等地機場國際航班加注。此次供港，意味著其航煤產品從保障內地空港拓展至服務境外機場。

據報導，專案落地初期，合作船公司外貿油輪檔期緊張、遠洋運力緊缺，外貿船舶難以快速調配。天津南疆海關稱，該關指導船公司為具備港澳通航資質的內貿運輸船更改備案，使其具備外貿貨物運輸資格，並梳理船舶進港、貨物監管、供退船物料審批等流程，辦理船舶檢疫、貨物查驗、通關放行等手續，協調碼頭、船公司保障直航船舶發運。

天津石化計畫經營部經理左麗平表示，在海關的支持和幫助下，我們通過國際貿易單一視窗辦理船舶備案、變更、航次航行計畫申報，很快解決了供港能源運輸受阻的問題。

針對直航船舶靠港時間不確定且時效要求高的特點，天津海關依託「智慧船舶監管」系統、船舶ＡＩＳ動態數據、港區視頻感知網路等，提前掌握船舶動態和作業計畫，首航船舶從靠泊到離泊僅用時30小時。

下一步，天津海關將持續優化口岸營商的環境，深化智慧監管應用，常態化保障天津至香港海上能源通道暢通，助力本地優質能源產品走出國門，為區域外貿經濟高品質發展保駕護航。

精華 FAQ

  • 首批天津產航空煤油已經發往香港，數量為2.5萬噸，將用於香港國際機場航班加注，並象徵天津至香港海上能源通道正式開通。

  • 該批航煤由中石化（天津）石油化工有限公司生產，企業年產能為320萬噸。過去產品主要供北京、天津等地機場的國際航班加注。

  • 天津南疆海關協調船舶備案、貨物監管與通關流程，並透過智慧船舶監管、AIS動態數據及視頻感知網路提前掌握船況，讓首航靠泊到離泊僅30小時。

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