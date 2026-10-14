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「懂車帝」測試員重擊尊界V800 被挖出對日牌高抬貴手

中國新聞組╱北京15日電
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懂車帝實測尊界V800緊急制動性能，3輛測試車均出現煞車踏板支架斷裂情況，引發熱...
懂車帝實測尊界V800緊急制動性能，3輛測試車均出現煞車踏板支架斷裂情況，引發熱議。(取材自 X平台）

AI摘要

文章摘要整理：

懂車帝測試尊界V800踏板斷裂後，被質疑拆除限位擋板刻意製造極限條件；尊界以靜態檢測反擊，雙方僵持之際，前員工又爆出其對日系品牌測試寬鬆。

華為與江淮汽車聯手打造的百萬級豪華汽車品牌尊界，其V800車型的制動踏板支架斷裂爭議持續發酵，風暴起源於大型汽車垂直與評測媒體平台「懂車帝」（DCD）實測影片，在尊界公布第三方靜態檢測報告，稱V800制動踏板符合行業標準，加嚴測試也未出現損壞後，懂車帝在測試中拆除限位擋板之舉，被指有貓膩；此外，懂車帝資深測試員東門健男，曾對日本品牌高抬貴手的過往也被挖出。

綜合媒體報導，這起由懂車帝測試尊界V800制動踏板斷裂所引發的風波，已然演變成一場多方交織的輿論戰。

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隨著多位汽車博主的深度拆解與比對，懂車帝在測試過程中的操作細節被推至風口浪尖。多方訊息指出，測試團隊在測試前疑似拆除了腳部空間的限位擋板（空間限位飾板）。這一操作使測試員獲得了異常的活動空間，從而能夠做出「右腳右旋30度、以腳跟為支點」的極限斜踩姿勢。物理學與力學角度表明，正常縱向踩踏時力道會由車輛地板承接，而斜踩則會產生巨大的側向力矩，集中作用於踏板臂上支座的薄弱點，加上測試車輛被發現螺絲漆封消失及飾板破洞，更讓「人為破壞車輛原始狀態以製造極限斷裂」的質疑持續擴大。

尊界汽車官方雖然迅速公布第三方靜態台架檢測報告，顯示踏板在1500N縱向力下合格，甚至加嚴至3000N也未損壞，並承諾為已交付車主免費升級支架底座，但這並未能完全平息爭議。

懂車帝質疑20mm/min的緩慢靜態加載無法還原100km/h緊急制動時的動態衝擊，因而封存三態測試車要求實車復現；尊界則堅持測試工況不符實際使用情境。由於雙方在「靜態合格」與「動態衝擊」的工況認知上存在巨大鴻溝，且尊界至今尚未進行公眾期待的實車公開複測，雙方陷入各執一詞的僵局。

就在懂車帝高調質疑尊界產品品質之際，其前員工（微博帳號「北美花生就是我」）爆料指出，懂車帝汽車安全內容負責人東門健男，曾在2022年壓下豐田塞納後擺臂斷裂的測試結果，甚至撤下已製作好的物料，而對同等條件下完好無損的別克GL8卻隻字未提。前員工更直言，內部測試中「踏板斷裂並非個案」，選擇性曝光早已是潛規則。東門健男被指責對日系品牌「高抬貴手」、對自主品牌「重拳出擊」。

懂車帝東門健男的立場遭疑。(視頻截圖)
懂車帝東門健男的立場遭疑。(視頻截圖)

精華 FAQ

  • 爭議源自懂車帝對尊界V800的制動踏板測試影片，影片後續被質疑在測試前拆除了限位擋板，讓測試員能用異常角度施力，進而造成踏板斷裂並引發輿論風暴。

  • 尊界公布第三方靜態台架檢測報告，稱踏板在1500N縱向力下合格，甚至加嚴到3000N也未損壞，並表示會替已交付車主免費升級支架底座，但仍未完全平息爭議。

  • 有前員工爆料指稱，東門健男曾在2022年壓下豐田塞納後擺臂斷裂的測試結果，卻對同條件下表現正常的別克GL8隻字未提，因此被質疑對日系品牌寬鬆、對自主品牌嚴苛。

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