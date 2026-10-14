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GD聯名麥當勞中國廣告遍及各大城市 限韓令是否鬆綁引關注

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麥當勞中國官網8日宣布，麥當勞中國聯手韓國歌手G-DRAGON（GD，權志龍）在...
麥當勞中國官網8日宣布，麥當勞中國聯手韓國歌手G-DRAGON（GD，權志龍）在中國逾8000間門市推出新款聯名產品，以及限定周邊。示意圖。(中新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：麥當勞中國與GD合作，推出聯名產品與限定周邊。
  • 重點二：GD廣告現身北京、上海等城市，引發限韓令鬆綁猜測。
  • 重點三：韓媒認為此舉具象徵意義，但難直接證明政策已解除。

麥當勞中國近日宣布與南韓歌手G-DRAGON合作，推出聯名產品，並進行大規模宣傳，GD照片更出現在中國多個城市戶外廣告及餐廳門市。韓媒指出，近年南韓藝人登上中國大城市廣告招牌並不常見，是否意味著「限韓令」鬆綁，引起外界關注。

據麥當勞中國官網8日宣布，麥當勞中國聯手南韓歌手G-DRAGON（GD，權志龍）在中國逾8000間門市推出新款聯名產品，以及限定周邊，還將在中國超過700家麥當勞餐廳換上主題裝潢，更將在16家旗艦餐廳打造G-DRAGON主題空間。

據韓聯社13日報導，GD大型戶外廣告亮相北京、上海、廣州、深圳等中國主要城市的熱門商圈，是南韓藝人久違登上中國大城市廣告。

南韓政府2016年允許美國部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反飛彈系統）後，中國大舉抵制南韓商品及娛樂。此後中國主要城市的戶外廣告上基本看不到南韓藝人的身影。

報導引述南韓駐中大使館相關人士表示，這是繼南韓演員全智賢之後，首度有南韓藝人代言的廣告在中國各地刊登。過去曾有南韓藝人廣告在部分地區投放，此次GD廣告在中國大規模亮相，意義重大。

報導指出，南韓文創內容過去在中國市場深受青睞，但「薩德」事件後，包括南韓藝人在中國演出電視節目、大型演唱會，及南韓影視作品在中國播出，均受到限制。因此也有輿論認為，GD廣告或反映中方對待韓流文化的態度發生變化。

然而也有另一觀點認為，跨國企業的商業廣告與南韓流行文化內容在中國流通的問題應該被分開看待，難以將此次廣告視為中方的「限韓令」已鬆綁或解除。

儘管如此，報導指出，南韓藝人的大規模商業活動正在中國主要城市展開，可以被看作一種積極的變化。一名熟悉中國藝文界的人士表示，南韓大眾流行文化在中國短期內難以恢復到此前的活躍水準，但此次GD廣告可視為一種變化跡象。

精華 FAQ

  • 麥當勞中國宣布與南韓歌手G-DRAGON合作，在中國逾8000間門市推出新款聯名產品與限定周邊，並在超過700家餐廳換上主題裝潢，另有16家旗艦餐廳打造專屬空間。

  • 因為北京、上海、廣州、深圳等主要城市的熱門商圈久違出現南韓藝人大型戶外廣告，外界因此聯想到自2016年薩德事件後的限韓令是否出現鬆動跡象。

  • 目前仍難下定論。部分觀點認為這只是跨國企業商業廣告，不能直接等同於韓流內容解禁；但也有人認為，南韓藝人能在中國主要城市大規模曝光，確實是一種積極變化。

南韓 麥當勞

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