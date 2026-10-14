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「生活費沒了」…河南學生點外賣備註多給飯 暖心老闆加菜還送紅包

中國新聞組╱北京14日電
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店家老闆閔玉霞。（視頻截圖）
店家老闆閔玉霞。（視頻截圖）

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文章摘要整理：

河南登封一名住院學生因生活費不足，外賣備註求多給米飯，店家老闆閔玉霞見狀加菜送錢，學生事後登門還款，形成一段暖心善舉。

河南登封近日發生一起溫暖人心的人情故事；一名在外求學的學生因生病住院導致生活費短缺，點外賣時特地備註希望老闆「多添點米飯，夠吃一天」。店家老闆閔玉霞看到後心疼，不僅主動交代後廚加菜加肉，還附贈牛奶與200元人民幣現金。兩天後，該名學生專程親自登門還錢，這場雙向奔赴的善意在網路上傳為佳話。

新華社報導，10月4日下午，閔玉霞在接單時看到訂單備註寫著：「老闆，麻煩多添點米飯。我在登封上學，換季過敏住院，沒跟家裡說，生活費看病快沒了，多來點夠吃一天，謝謝。」閔玉霞表示，自己也有兩個上學的孩子，「做母親的，最見不得孩子在外面受難。」她當即交代廚師多打一份米飯並加一份紅燒肉，打包時塞入牛奶，還從抽屜掏出200元現金放進餐袋，想著讓孩子住院能買點順口的東西。

令閔玉霞意外的是，兩天後該名學生出現在店門口，堅持要歸還那200元現金。學生解釋，自己並非完全沒錢，只是因過敏性鼻炎住院輸液的開銷超出預期，才寫下備註。閔玉霞婉拒收下退款並叮囑：「錢給你了就是你的，留著買點吃的、喝的。」學生深受感動，連忙道謝答應：「我以後也多給你介紹點生意。咱學校也可多學生點外賣，有時也出來吃飯。」

這段暖心的互動曝光後，許多網友紛紛留言大讚，「老闆娘心地善良又有母愛，學生懂事感恩有教養」、「這就是最美好的雙向奔赴，溫暖了整個社會」。也有網友感嘆表示「看哭了，好人會有好報，這家店生意一定會越來越紅火」。

事後媒體循線找到該名學生，孩子婉拒了採訪，謙遜表示自己沒做什麼值得宣揚的事。閔玉霞也直言，這只是舉手之勞，「咱孩子要是這樣，咋弄？」這場由一份外賣備註引發的善意循環，不僅讓求學學子的困境得到溫柔化解，也為社會注入了滿滿的正面能量。

一名在外求學的學生因生病住院導致生活費短缺，點外賣時特地備註希望老闆「多添點米飯...
一名在外求學的學生因生病住院導致生活費短缺，點外賣時特地備註希望老闆「多添點米飯，夠吃一天」。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 因為他在登封上學期間因過敏性鼻炎住院輸液，醫療支出超出預期，生活費一度吃緊，所以才在外賣備註中請店家多添米飯，表示希望夠吃一天。

  • 閔玉霞不僅交代後廚多打1份米飯、加1份紅燒肉，還在餐袋裡放入牛奶，另外從抽屜拿出200元現金一起送給學生，希望他住院時能補充所需。

  • 學生兩天後到店門口，想把200元現金還給老闆，並說自己並非完全沒錢，只是住院花費超出預期；閔玉霞則婉拒收回，叮囑他把錢留著買吃的喝的。

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