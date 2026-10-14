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廣州33歲銷冠確診胃癌晚期 遭公司辭退拒賠11萬：他產出不達標

中國新聞組╱北京14日電
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仲裁委員會認定公司解除勞動關係違法。（取材自潮新聞）
仲裁委員會認定公司解除勞動關係違法。（取材自潮新聞）

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文章摘要整理：

廣州33歲銷售員李宇確診胃癌晚期後遭公司以績效不達標解雇，仲裁認定屬違法解除並裁定賠償約11萬元，但公司已提訴訟。

廣州一名33歲的資深銷售員李宇今年5月確診胃癌晚期，醫生告知其預後若不好，存活時間可能僅剩約10個月。不料，李宇向公司請假治病後，不到一個月便遭雇主觀遠數據有限公司廣州分公司以「績效不達標」為由解雇。廣州市天河區勞動人事爭議仲裁委員會裁決，認定公司屬於違法解除勞動合同，需支付賠償金及醫療補助費共計約11萬元人民幣。然而，公司因不服裁決而提起訴訟，讓急需救命錢的重病員工陷入漫長的法律消耗戰。

根據潮新聞報導，李宇長期擔任業界銷售冠軍，今年1月跳槽至觀遠數據廣州分公司任大客戶銷售，試用期六個月，月薪約1萬6000元。確診胃癌晚期後，他第一時間通知主管並請了15天病假，不料銷假後公司HR與主管竟聲稱其「績效不達標」，並於6月16日透過微信發送《解除勞動契約通知書》。

李宇痛心表示，1月至5月考核皆通過且未曾被約談，「所有的不合格打分、負面評價、考核結論，全部產生於我確診癌症、休病假之後，屬於典型的事後倒推。」

仲裁裁決書顯示，公司提交的考核週期尚未屆滿，便單方提前啟動考核，且無法證實經過合法完備的程序，認定公司在醫療期間違法解除勞動關係存在過錯。面對仲裁結果，公司工作人員證實已提起訴訟，並稱：「他的產出達不到公司的標準，這是我們走流程的核心依據。」當記者問及訴訟對重病員工的消耗時，該工作人員竟冷漠回應：「這不是公司要考慮的問題」，並稱企業經營有壓力，無力負擔11萬元賠償，僅願給予兩到三倍工資的人道關懷。

許多網友紛紛留言抨擊，「病重之際還被過河拆橋，企業實在太冷血」、「11萬對公司來說可能不算什麼，對癌症患者卻是救命錢，這句『不是公司要考慮的問題』真令人寒心」。也有網友呼籲法院應盡快審理，「希望能快點拿到賠償金，別讓病患在生命最後階段還得受這種折磨」。

觀遠數據有限公司廣州分公司雖暫無註冊資本，但其總公司觀遠數據有限公司註冊資本超過2800萬元人民幣，且已完成2.8億元的C輪融資。李宇表示，自己如今預後未知，只希望法律能給予公道，讓他能用這筆賠償金支付後續醫療費用。

精華 FAQ

  • 李宇請病假治療後不久，雇主以「績效不達標」為由解除勞動契約；但他認為相關差評與考核都發生在確診與休假之後，屬事後倒推。

  • 仲裁書指出，公司在考核週期尚未屆滿時就單方提前啟動考核，且無法證明程序合法完備，因此認定其在醫療期間違法解除勞動關係。

  • 公司表示不服仲裁結果，已提起訴訟，並稱員工產出未達標是解雇核心依據；同時強調企業有經營壓力，僅願提供兩到三倍工資作為人道關懷。

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