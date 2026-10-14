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「孩子父親是誰」…AI女團偶像「休產假」？ 創作團隊遭網暴

中國新聞組╱北京14日電
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虛擬AI女團BABYQUEEN以成員Mity的口吻發布一封信，稱Mity確認懷孕...
虛擬AI女團BABYQUEEN以成員Mity的口吻發布一封信，稱Mity確認懷孕、暫停活動，引發網路熱議。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

BABYQUEEN以AI成員懷孕休產假的公告引爆爭議，後續又被質疑炒作；創作者坦承只是學生自娛自樂，卻因不當設定遭到網暴。

近日，網路上一則關於「AI女愛豆因懷孕暫停活動」的消息迅速登上熱搜，引發廣泛關注與強烈爭議。虛擬AI女團BABYQUEEN發布成員Mity的一封信，以Mity的口吻稱確認懷孕，經過商議後決定「休產假」暫時退出團隊，該公告發布後迅速出圈，不少網友直呼「看懂了字卻看不懂意思」。

揚子晚報報導，涉事角色為尚未正式出道的AI虛擬女團 BABYQUEEN 成員「Mity（金敏蒂）」。團隊於近期發布官方公告，稱該成員因「懷孕」需要暫停所有活動、安心待產，並附上一封模仿真人偶像致歉口吻的信件。然而令人錯愕的是，公告發布僅一小時後，官方便釋出新歌預告，隨即引發大批網友質疑該團隊企圖透過獵奇手法炒作熱度。

面對鋪天蓋地的質疑，幕後創作者最終發長文揭開真相。運營方表示，團隊實際上是由幾名熱愛K-pop的學生組成，該項目純屬興趣愛好自娛自樂，從未進行商業盈利。由於個人難以負擔同時運營多個AI角色的高強度工作量，為了讓「Mity」這一角色順理成章地暫時退場以減輕維護負擔，才倉促編造了「懷孕」這一劇情設定，並未預料到會引發如此巨大的風波。

事件初期，網絡上充斥著針對「AI如何懷孕」、「孩子的父親是誰」等黑色幽默式的調侃；但隨著話題擴散，輿論迅速轉向嚴肅的質疑與譴責。

不少評論指出，將現實女性在職場與生活中面臨的生育壓力、孕期困擾及職業中斷等嚴肅議題，輕率地包裝成虛擬角色的炒作噱頭或退場理由，極不恰當，這種行為被指缺乏創作底線，消費女性的真實困境，損害公眾對於虛擬偶像內容創作的信任。

風波爆發後，創作者團隊遭到持續的身材羞辱、惡意人身攻擊，甚至家人被騷擾，「不是你們想的那樣，也請不要在後台說難聽的話，我沒有賺一毛，只是為了娛樂。」創作者呼籲網友停止網暴，不要再使用惡意詞彙攻擊她們。

精華 FAQ

  • 團隊為尚未正式出道的AI成員Mity發布公告，稱她確認懷孕並將休產假暫停活動，還附上致歉信，這種離奇設定迅速登上熱搜並引發大量討論。

  • 因為公告發布僅1小時後，官方又釋出新歌預告，時間點過於敏感，讓外界懷疑團隊利用「AI懷孕」這種獵奇橋段吸引流量與話題關注。

  • 創作者表示團隊只是幾名熱愛K-pop的學生，並非商業團體，當初是為了讓角色暫時退場才臨時編造懷孕劇情；但此舉被批評消費女性困境，之後團隊也遭到網暴與騷擾。

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