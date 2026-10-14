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營收重回54億巔峰…老乾媽用AI挑選辣椒 600揀椒工人砍至48人

中國新聞組／北京14日電
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貴陽老乾媽食品公司是貴州企業運用大數據進行精準分析、精細管理的成功代表。(取材自...
貴陽老乾媽食品公司是貴州企業運用大數據進行精準分析、精細管理的成功代表。(取材自澎湃新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

老乾媽2025年營收重回54億元高峰，並以AI視覺質檢提升品控與效率，但真正帶動復甦的是回歸經典配方與在地辣椒。

國民辣醬品牌「老乾媽」近期再度引發全民討論。在貴州省質量發展大會上，老乾媽管理層披露2025年全年營收達到54億元人民幣(約8億美元)，創下歷史新高。然而，伴隨這成績單躍上熱搜的，卻是一條關於生產線轉型的討論——廠區導入AI視覺質檢系統後，傳統的揀椒流水線工人數量從過去的600多人大幅驟降至48人，高科技設備正改變著這家傳統製造企業的日常。

綜合媒體報導，在老乾媽貴陽昌明生產基地，過去，辣椒的挑選全靠人工目測，工人長時間在高溫、辛辣的環境下工作，極易眼花疲勞。如今導入的AI視覺質檢系統，透過高解像度攝影機每0.3秒對傳送帶進行一次全方位掃描，能瞬間精準識別出壞果、雜質及色差，並利用高速氣流將不合格原料自動剔除。

據了解，這套系統將關鍵工序的產品不良率一舉降至0.02%，且核心原料實現了100%數字化編碼，能將品控逆向追溯至源頭農田。然而，效率提升的同時，原本600多人的揀椒團隊被縮減至48人，留下的工人主要負責AI系統篩選後的最終經驗復核。

針對網絡上「AI幫老乾媽一年賺54億」的說法，不少行業專家與市場分析指出存在「標題黨」誇大之嫌。54億元是公司的年度總營業收入而非淨利潤，AI系統本質上是品控與降本增效的工具，並非營收暴漲的直接原因。

老乾媽之所以能走出前幾年營收下滑至42億元的低谷、重回54億元巔峰，最關鍵的轉折點在於創辦人陶華碧重回一線後，果斷換回貴州在地辣椒、恢復經典配方，用紮實的味道重新贏回了消費者的信任。AI技術的導入，則是為這份「本味」提供了更穩定的品質保障。

報導指出，老乾媽的案例為傳統製造業轉型升級提供了一個清晰的範本。當許多品牌盲目追求流量宣傳、陷入行銷焦慮時，老乾媽幾乎不進行網路造勢，而是默默把資金投向生產線的智造升級。

但是，老乾媽近年來的參保人數與傳統崗位數量也因為導入AI系統出現顯著調整，也掀起了「AI是否搶了普通工人飯碗」的討論。支持者認為，將人力從繁重、枯燥且傷眼的重複性勞動中解放，是製造業自動化的必然趨勢；但反對者則擔憂，低技能工人的轉型出路何在。

老乾媽被稱為國民辣醬，在海外也具有知名度。(中新社)
老乾媽被稱為國民辣醬，在海外也具有知名度。(中新社)

精華 FAQ

  • 核心消息有兩個：一是老乾媽2025年全年營收達54億元，創下新高；二是其生產線導入AI視覺質檢後，揀椒工人由600多人縮減至48人，引發外界對自動化與就業影響的討論。

  • AI視覺質檢系統以高解像度攝影機每0.3秒掃描傳送帶，能辨識壞果、雜質與色差，再用高速氣流自動剔除不合格原料，將不良率降至0.02%，並提升品控追溯能力。

  • 報導指出，54億元是年度營收不是淨利潤，AI也不是營收暴漲主因。真正關鍵在於創辦人陶華碧回歸後，改用貴州在地辣椒並恢復經典配方，重新贏回消費者信任。

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