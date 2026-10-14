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婚紗照也用AI生成 中國年輕人「四無婚禮」引發關注

神操作…貴州男飯店樓上辦與前女友兒子百日宴 樓下與現任辦婚禮

記者林宸誼／即時報導
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貴州一名男子在同一家酒店舉行兒子的「百日宴」和自己的婚宴，但兩場宴席的女主角卻是...
貴州一名男子在同一家酒店舉行兒子的「百日宴」和自己的婚宴，但兩場宴席的女主角卻是不同人，引發網友熱議。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

貴州六盤水一名男子在同一飯店樓上辦兒子百日宴、樓下辦與現任妻子的婚禮，引發外界質疑重婚；官方與律師均指其前女友僅為同居關係，未構成重婚罪。

「樓上辦百日宴、樓下辦婚宴」，兩場宴席男主角是同一人，女主角卻是男子前後任女友。貴州六盤水一名吳姓男子，這一「神操作」近日在網上引發熱議，不少網友質男子的行為是否涉及重婚罪。

極目新聞報導，這起離譜的事件發生在本月9日前後，承辦酒席的飯店負責人透露，這兩場酒席合約分別由兩家人各自簽署，雙方人馬一度在現場爆發激烈糾紛，飯店人員見狀立即報警處理，但最終兩場宴席都順利完成。

新京報引述當地官方信息，涉案男子吳某峰早前已與現任妻子孔某涵依法辦理結婚登記；另一名女子林某為其前女友，兩人雖育有子女並舉辦「百日宴」，但雙方從未進行過婚姻登記。有關部門指出，吳男與前女友僅屬同居關係，雙方目前主要涉及經濟糾紛。

針對網友對這名男子是否涉及重婚罪的質疑，法律專家分析，根據大陸刑法，重婚罪主要包含兩種情形：一是已有合法婚姻關係又與他人登記結婚；二是已有配偶而與他人以夫妻名義長期穩定共同生活。

律師指出，本案中吳男只與孔女擁有合法婚姻登記，與前女友林某僅屬同居生子。雖然他在同一酒樓舉辦兒子的「百日宴」，但在法律層面上，「百日宴」並不等同於「對外以夫妻名義長期共同生活」，故不符合重婚罪的法定構成要件。

此外，法律上重婚罪的前提是行為人「已有配偶」，若吳男是在與前女友分手後才與現任妻子登記，法律上亦不構成重婚。

精華 FAQ

  • 因為同一名男子在飯店樓上辦前女友兒子的百日宴、樓下又與現任妻子辦婚禮，兩場宴席女主角不同，現場還傳出衝突，讓不少網友懷疑是否涉及重婚。

  • 當地官方表示，吳某峰已與現任妻子依法登記結婚；前女友林某則只屬同居關係，兩人雖育有子女並辦百日宴，但從未辦理婚姻登記，主要是經濟糾紛。

  • 因重婚罪要件包括已有配偶仍與他人登記結婚，或以夫妻名義長期穩定同居；本案中男子與前女友未登記、也未被認定以夫妻名義生活，因此不符構成要件。

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