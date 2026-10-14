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武漢師生AIGC微短劇「天下第一手」上線1天爆千萬熱度

中國新聞組／北京14日電
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武漢師生用AIGC拍出微短劇微短劇「天下第一手」，上線即獲上千萬熱度。（取材自微...
武漢師生用AIGC拍出微短劇微短劇「天下第一手」，上線即獲上千萬熱度。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

武昌理工學院師生運用AIGC打造45集國學微短劇《天下第一手》，上線1天即爆出1573萬熱度，成功把圍棋文化與傳統國學轉化為受年輕人關注的影視內容。

近日，由武昌理工學院師生團隊自主創作的45集AIGC國學微短劇「天下第一手」，在紅果短劇與抖音雙平台正式上線。該劇在未進行任何商業推廣的情況下，上線僅短短一天便獲得1573萬的熱度推薦，引發廣泛關注與討論。高校師生透過AIGC技術，將硬核的傳統國學讀物轉化為高潮迭起的爆款影視作品，交出亮眼成績單。

據極目新聞報導，「天下第一手」改編自武昌理工學院文法學院範文瓊教授帶領學生於2017年出版的讀物「趣味國學叢書」。叢書分琴、棋、詩、畫四冊，以通俗有趣的筆觸解讀傳統國粹文化。其中棋冊「天下第一手」由2013級漢語言文學專業學生王婷、謝偉執筆，聚焦圍棋文化，挖掘棋道中蘊含的東方智慧與人文精神。

時隔九年，範文瓊再度攜手王婷、謝偉啟動影視化改編，將紙質內容轉化為完整微短劇劇本，並在全國501部參賽作品中脫穎而出，2026年，範文瓊帶領6名師生運用AIGC技術完成成片製作。該短劇故事是講述一名現代圍棋少年意外穿越回古代，歷經重重磨難、拜九大歷史棋聖為師，並逐步參悟「天下第一手」精神內涵的勵志成長歷程。該劇巧妙地將博大精深的圍棋文化、湖北省博物館典藏文物，及荊楚九鳳神話元素融為一體，兼具傳統底蘊與現代視覺震撼，其劇本更曾榮獲首屆「視聽長江」微短劇劇本大賽優秀作品獎。

據報導，這部45集的影視作品深度運用AIGC（人工智慧生成內容）技術打造完成，從概念設計、角色建模、場景生成到動態畫面合成，師生團隊將原本需要龐大預算與長時間拍攝的影視工程，轉化為人機協同的數位創作。此舉不僅解決資源受限的難題，更在極短時間內產出兼具精美國風視覺與敘事連貫的高品質畫面。

「讓國學走出書本、走進螢幕」，該作品實現了國學文化內容的多形態轉化。武昌理工學院文法學院黨總支書記南小烈表示，從2017年合著出版，到2025年獲劇本大賽獎項，再到2026年微短劇上線，師生九年間的接力創作，是學校「創意寫作工作坊」育人成果的生動體現。

這部國學微短劇的成功，凸顯「AIGC+傳統文化」在青年世代中的強大傳播力與市場潛力。創作團隊藉由年輕化與網感化的敘事語彙，成功激發年輕觀眾對圍棋哲學與中華優秀傳統文化的興趣，開闢出科技與文化傳承另一道路。

精華 FAQ

  • 這部作品由武昌理工學院師生團隊自主創作，並在紅果短劇與抖音雙平台正式上線。團隊未進行商業推廣，卻仍在短時間內引發高度關注。

  • 關鍵在於它以AIGC技術高效率完成製作，將傳統國學、圍棋文化與神話元素結合，再用年輕化敘事包裝，讓內容兼具視覺吸引力與文化傳播力。

  • 作品改編自武昌理工學院2017年出版的《趣味國學叢書》棋冊，主軸是現代圍棋少年穿越古代，拜師九大棋聖並逐步領悟「天下第一手」精神。

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