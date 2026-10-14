日刷125分鐘…紅果短劇每日活躍用戶1.68億 輾壓騰訊等4大平台

中國短劇市場持續升溫。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 紅果短劇憑藉免費模式與抖音、番茄小說協同導流，DAU與月活快速攀升並超越多家長影音平台，但內容同質化與獲利困境也同步浮現。

中國短劇市場持續升溫，字節跳動旗下紅果短劇的用戶規模快速攀升。據中國互聯網數據分析機構QuestMobile監測，截至今年7月，紅果短劇每日活躍用戶數（DAU）達1.68億，年增107%，超過騰訊視頻、愛奇藝、優酷及芒果 TV四大長影音平台的日活總和。紅果短劇用戶日刷125分鐘，引爆「成癮」隱憂。「紅果短劇太誇張了」與「千萬別下載」等話題近日頻登頂熱搜。

綜合澎湃新聞、界面新聞等報導，QuestMobile數據顯示，2026年7月，騰訊視頻日活約5000萬、愛奇藝約4500萬，優酷與芒果TV各約3000萬，4家合計約1.55億，低於紅果短劇的1.68億。紅果短劇獨立App於2023年8月上線，2026年1月日活突破1億，短短半年再向上攀升，顯示短劇已成為中國行動影音市場不可忽視的內容形式。

月活躍用戶方面，QuestMobile數據顯示，紅果短劇2026年5月月活達3.56億，年增79.1%，用戶規模持續擴大。使用時間同樣受到關注，2026年2月，紅果短劇月人均單日使用時長達125分鐘，反映用戶在平台投入相當程度的時間。

紅果快速成長，與其免費商業模式密切相關。不同於傳統長影音平台主要依靠會員訂閱與廣告收入，紅果採取「免費觀看、廣告分帳」模式，降低用戶追劇的付費門檻。平台透過廣告取得收入，再以內容合作及分帳機制吸引創作者提供作品，藉由擴大用戶規模與觀看時間，建立內容供給和廣告變現相互帶動的商業模式。

用戶可在抖音接觸短劇片段，再轉往紅果觀看完整內容；番茄小說等產品則提供網路文學IP資源。從短影音引流、小說IP開發到短劇播放，相關業務形成一定程度的協同效應，有助於降低內容觸及用戶的門檻。

然而，在熱潮背後，產業生態與內容品質的隱患也逐漸浮上水面。為進一步壓低製作成本，大量以AI生成的漫劇與短劇迅速充斥平台，但同質化的劇本與套路，讓部分觀眾坦言產生「大腦疲倦感」。

另一方面，短劇市場流量持續攀升，卻不代表製作方都能從中獲利。有報導指出，約九成短劇項目面臨虧損，部分創作者更反映，作品播放收益持續下滑，萬次播放收入已降至個位數至十餘元。隨著市場競爭加劇，如何將流量轉化為穩定收益，同時兼顧內容品質與創作者的生存空間，已成為短劇產業亟待面對的課題。