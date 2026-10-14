觀察站／中產慘套 中國社會「大鬆弛」 恐鬆出危機

AI摘要 文章摘要整理： 中國在經濟下行背景下，從中產困境到「大鬆弛」風潮，都顯示民間生活態度與消費行為正在改變，並可能反過來影響整體經濟走向。

中國除了政經變局，還有社會生活不時出現新動向，這些新動向可能因政經變局而來，又可能反推政經出現新變。近期中國民間熱烈議論「中產三件套」又增加一套，以及廣泛討論「大鬆弛」現象，既是社會生活新動向，又是政經變局的推動力。

三件套本身說的是西裝一襲，內有馬甲的組合，算是一種固定搭配。由其引申出的「中產三件套」，是說在中國經濟下行，度日艱困下，中產一族常因三件事人生幻滅，即高額房貸、配偶全職居家、孩子高端教育。

「中產三件套」之說有一段時間了，最近再成熱門話題，是加多一套變成「中產四件套」，那加上的一套，是開網紅烘焙店。最新說法，中國諸城網紅烘焙店已倒閉10萬間之多，意味至少10萬中產跌入「返貧」大坑。

在熱烈的議論中，人們還發現「中產三件套」其實已增加為「中產七件套」，而最新還有人列出「中產八件套」，相信之後會愈列愈多。

與這「中產三件套」加一套討論同期湧現，還有個波及更大範圍的「大鬆弛」討論。簡單說來，這回的熱起來的大，與過去曾經熱的小相對應，主要在時代背景之變，過去經濟上行，反而事事求小，連那時的首富，都說賺上億元人民幣(約1491萬美元)是「小目標」。現在經濟下行，反而事事說大，最早說大抗疫，後來說大喝水、大控糖、大睡覺、大穩定、大運動、大清淡等等，直到近日最熱的就是「大鬆弛」了。

「大鬆弛」的解釋很多，其中一種是少生氣、少操心，別人的破事少往自己身上攬；另一種主要跟內卷的「卷」相對應，說的不要太拚，不要太講究業績和成績，差不多就得了；還有一種說的是生活和生理狀態，現在要鬆弛，對應是過去的緊繃，緊繃太久不僅累，還會得病，最流行的一句話叫做醫過自己。

有關「大鬆弛」的討論，內容十分豐富，其可能的影響看法還相對初步。一種觀點，說經濟下行已經五年，還可能再有五年，因而「大鬆弛」是改變自身的積極防禦；與之相對的觀點，認為「大鬆弛」直接效應就是消費乏力、內需不振、加上人口問題等等，鬆弛出來的可能是下一場危機。