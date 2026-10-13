英跑者新疆戈壁撿到小貓 網：10年前的「Gobi」回來了

傑克·賈維斯和小貓Gobi（戈壁）。(取材自封面新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 英國退伍軍人傑克·賈維斯在北京跑向倫敦途中，於新疆戈壁救起小貓Gobi並送往機構照料，故事也讓人想起當年同名流浪狗的傳奇。

近日，一名從北京跑回倫敦的英國跑者在新疆 戈壁救助一隻流浪小貓的視頻刷屏。視頻裡的跑者是32歲的英國退伍軍人傑克·賈維斯（Jack Jarvis）。巧合的是，十年前就曾有另一名英國跑者在新疆戈壁撿到過一隻小狗，兩人不約而同都給撿到的動物取名為「Gobi」。對此，有網友表示，十年前的「Gobi」回來了。

封面新聞報導，傑克·賈維斯今年8月從北京天安門 廣場出發，計畫跑步約1萬3000公里，穿越18個國家，最終抵達英國倫敦，為腦瘤慈善機構籌募100萬英鎊(約887萬人民幣、132萬美元)。他的外公2007年因腦瘤去世，成為他發起這項挑戰的原因。

10月6日，傑克·賈維斯在新疆吐魯番附近的戈壁沙漠發現一隻僅有幾周大的小貓，身邊沒有母貓。他將小貓帶走，取名Gobi，意為「戈壁」。

由於小貓尚未達到接種疫苗的年齡，無法立即辦理入境英國所需的芯片植入、檢疫及抗體檢測手續，傑克·賈維斯先將牠送往烏魯木齊的動物救助機構，再轉送哈爾濱安置。隨行翻譯曹辰佳表示，傑克·賈維斯跑完數十公里後，還開車往返約四小時，親自將小貓送往救助機構。

這段經歷令人想起2016年英國越野跑者迪翁·倫納德（Dion Leonard）在新疆參加戈壁沙漠超級馬拉松時，遇上一隻跟著他跑了125公里的流浪狗，同樣取名Gobi。小狗後來歷經波折，於2017年抵達英國，相關經歷也被寫成「Finding Gobi」一書。

傑克·賈維斯曾在英國皇家工程師兵團服役，2021年還曾獨自划船橫渡大西洋，創下吉尼斯(金氏)世界紀錄。目前，他仍在新疆，預計繼續穿越中亞及東歐，完成長跑募款之旅；小貓Gobi則將留在中國接受照料，等待辦妥手續後前往英國與他團聚。