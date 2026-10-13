英跑者新疆戈壁撿到小貓 網：10年前的「Gobi」回來了
英國退伍軍人傑克·賈維斯在北京跑向倫敦途中，於新疆戈壁救起小貓Gobi並送往機構照料，故事也讓人想起當年同名流浪狗的傳奇。
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英國退伍軍人傑克·賈維斯在北京跑向倫敦途中，於新疆戈壁救起小貓Gobi並送往機構照料，故事也讓人想起當年同名流浪狗的傳奇。
近日，一名從北京跑回倫敦的英國跑者在新疆戈壁救助一隻流浪小貓的視頻刷屏。視頻裡的跑者是32歲的英國退伍軍人傑克·賈維斯（Jack Jarvis）。巧合的是，十年前就曾有另一名英國跑者在新疆戈壁撿到過一隻小狗，兩人不約而同都給撿到的動物取名為「Gobi」。對此，有網友表示，十年前的「Gobi」回來了。
封面新聞報導，傑克·賈維斯今年8月從北京天安門廣場出發，計畫跑步約1萬3000公里，穿越18個國家，最終抵達英國倫敦，為腦瘤慈善機構籌募100萬英鎊(約887萬人民幣、132萬美元)。他的外公2007年因腦瘤去世，成為他發起這項挑戰的原因。
10月6日，傑克·賈維斯在新疆吐魯番附近的戈壁沙漠發現一隻僅有幾周大的小貓，身邊沒有母貓。他將小貓帶走，取名Gobi，意為「戈壁」。
由於小貓尚未達到接種疫苗的年齡，無法立即辦理入境英國所需的芯片植入、檢疫及抗體檢測手續，傑克·賈維斯先將牠送往烏魯木齊的動物救助機構，再轉送哈爾濱安置。隨行翻譯曹辰佳表示，傑克·賈維斯跑完數十公里後，還開車往返約四小時，親自將小貓送往救助機構。
這段經歷令人想起2016年英國越野跑者迪翁·倫納德（Dion Leonard）在新疆參加戈壁沙漠超級馬拉松時，遇上一隻跟著他跑了125公里的流浪狗，同樣取名Gobi。小狗後來歷經波折，於2017年抵達英國，相關經歷也被寫成「Finding Gobi」一書。
傑克·賈維斯曾在英國皇家工程師兵團服役，2021年還曾獨自划船橫渡大西洋，創下吉尼斯(金氏)世界紀錄。目前，他仍在新疆，預計繼續穿越中亞及東歐，完成長跑募款之旅；小貓Gobi則將留在中國接受照料，等待辦妥手續後前往英國與他團聚。
他今年8月自北京天安門廣場出發，計畫跑約1萬3000公里、穿越18國抵達倫敦，目的是為腦瘤慈善機構募款100萬英鎊，因為他的外公曾在2007年罹患腦瘤過世。 10月6日他在吐魯番附近發現這隻數週大的小貓，因尚未到接種年齡，無法立即辦理赴英檢疫與芯片手續，所以先送烏魯木齊救助機構，再轉送哈爾濱安置。 因為2016年英國跑者迪翁·倫納德在新疆戈壁超馬賽遇到流浪狗，也取名Gobi，後來還被寫成《Finding Gobi》；如今傑克同樣在戈壁救到動物並沿用這名字，引發聯想。
精華 FAQ
他今年8月自北京天安門廣場出發，計畫跑約1萬3000公里、穿越18國抵達倫敦，目的是為腦瘤慈善機構募款100萬英鎊，因為他的外公曾在2007年罹患腦瘤過世。
10月6日他在吐魯番附近發現這隻數週大的小貓，因尚未到接種年齡，無法立即辦理赴英檢疫與芯片手續，所以先送烏魯木齊救助機構，再轉送哈爾濱安置。
因為2016年英國跑者迪翁·倫納德在新疆戈壁超馬賽遇到流浪狗，也取名Gobi，後來還被寫成《Finding Gobi》；如今傑克同樣在戈壁救到動物並沿用這名字，引發聯想。
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