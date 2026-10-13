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煞車踏板斷裂風波 尊界公布第三方檢測稱「符合標準」

中央社／上海13日電
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等待交付的尊界V800。（取材自界面新聞）
等待交付的尊界V800。（取材自界面新聞）

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文章摘要整理：

尊界V800煞車踏板斷裂爭議持續發酵，江淮公布第三方檢測稱符合標準，但懂車帝實測引爆輿論，並使江淮市值在三個交易日內明顯下滑。

中國汽車媒體日前公布華為新能源車「尊界V800」煞車踏板支架斷裂測試影片，輿論怒批「速成車」。尊界13日公布第三方測試，聲稱符合標準且在加嚴檢驗中未出現裂紋和損壞。

然而，從中國媒體13日上午刊出的這份檢測報告截圖，看不出檢測機構，只顯示，檢測是11日在「國家認可的第三方檢測機構」進行，檢測結果符合行業標準QC/T 788-2018要求（縱向力1500N，位移量≤5mm），並做加嚴檢驗至縱向力3000N。

尊界品牌由華為鴻蒙智行與江淮汽車聯合打造，MPV尊界V800屬於人民幣百萬級豪車，今年8月上市，售價人民幣76.6萬元至101.6萬元（約11.4萬至15.1萬美元）。

綜合新京報貝殼財經和第一財經等中國媒體報導，江淮汽車13日提供的「尊界V800制動踏板檢測情況說明」顯示，尊界V800煞車踏板可以承受1500N的力度，符合行業標準，加嚴檢驗至縱向力3000N未出現裂紋和損壞。

中國汽車媒體「懂車帝」8日發布關於尊界V800的實測影片顯示，三輛全新、未經改裝的車輛，在時速100公里車速下緊急煞車，先後出現煞車踏板支架斷裂，且斷裂位置、失效形態高度一致。因車輛的常規煞車完全失效，駕駛人只能利用P檔緊急煞車。

相關話題迅速霸榜微博熱搜。面對洶湧的輿論，尊界汽車8日晚上透過官方微博說明，尊界聲稱懂車帝的測試為「非標準的極端測試工況」，但表示為給用戶提供更高的安全冗餘，將進一步優化該部件設計，並為已交付用戶提供免費升級選擇。

貝殼財經報導，事件發酵的三個交易日內，江淮汽車市值合計縮水約122億元人民幣。

精華 FAQ

  • 因中國汽車媒體懂車帝發布實測影片，顯示3輛全新未改裝的尊界V800在100公里時速緊急煞車時，煞車踏板支架先後斷裂，且失效形態一致，引發外界質疑。

  • 江淮表示，尊界V800的制動踏板在第三方檢測中可承受1500N力度，符合QC/T 788-2018行業標準，並在加嚴檢驗至3000N時未出現裂紋或損壞。

  • 事件迅速登上微博熱搜，尊界回應稱影片屬非標準極端工況，並承諾優化設計、提供免費升級；同時，江淮汽車市值在3個交易日內合計縮水約122億元。

華為

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