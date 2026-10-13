8000元寵物狗「僅退款」 賣家開車600公里上門 雙方都要提告

消費者聲稱，網購的西高地白梗出現感冒、咳嗽症狀，後來已病死，但尚未提供診斷證明。(取材自九派新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 山西一名買家網購8000元寵物狗後申請僅退款，賣家跨省600公里上門討狗未果，雙方因晶片、病死與費用爭議僵持，警方調解也失敗，最後都打算提告。

山西晉中一名消費者花8000元（人民幣，下同）網購一隻西高地白梗，申請「僅退款」後，商家雖同意退款，卻未能取回小狗，日前從山東濟寧驅車約600公里上門討狗。雙方各執一詞，警方介入協調，調解方案也未獲雙方接受，兩人目前均打算提告。

寵物 店老闆娘杜女士10月9日向九派新聞表示，她從事活體寵物銷售4年，8月一名劉姓消費者購買一隻5個月大、已完成疫苗 接種的西高地白梗，價格8000元。約6天後，對方反映小狗疑似感冒，隨後申請退貨退款。杜女士表示，犬隻若感染犬瘟熱或細小病毒，屬於退貨退款範圍。

平台聊天紀錄顯示，8月25日，杜女士告知消費者司機已前往接狗，並提出由消費者負擔540元運費、打包費及檢測費。

劉先生10月11日解釋，當時雙方尚未談妥運費，商家便安排物流取狗，因此他拒絕交狗。他擔心小狗被取走後無法拿到退款，也擔心檢測結果出問題，還得額外付費。

劉先生另質疑，商家未事先告知小狗植入兩枚晶片，懷疑犬隻可能被二次銷售。杜女士則解釋，小狗在犬舍時植入一次晶片，直播出售時又植入一次，但雙方始終未能達成共識。

之後，劉先生取消退貨退款，改申請「僅退款」，杜女士同意退款。她表示，當時只想把小狗接回來，考量接送司機仍在等候，便決定自行承擔運費，沒想到退款完成後，對方仍不願交還犬隻。平台隨後也結束訂單，杜女士因而報警。

劉先生則稱，自己並非惡意申請退款，認為商家既然已退款，自己也願意退還部分款項，但對方應先道歉。他表示，因商家報警，自己不得不從外地趕回處理，造成損失，雙方溝通時也曾發生言語衝突。

至於小狗的下落，劉先生聲稱犬隻已經病死，並表示曾帶牠就醫。不過，劉先生尚未提供診斷證明。

杜女士表示，為討回小狗，她與丈夫10月7日從山東濟寧開車約600公里，抵達劉先生位於山西晉中的住處附近，並在小區門口等候。兩人估計，油費、高速公路費及住宿費合計約1000元，這幾天每天兩度在小區門口等候，每次約兩小時。

山東寵物店業者為取回遭消費者申請「僅退款」的西高地白梗，驅車約600公里前往山西晉中。(取材自九派新聞)

雙方透露，警方提出由劉先生賠償3000至4000元的調解方案，但兩人均不滿意。杜女士表示，這幾天生意暫停，自己「就要小狗，不要道歉」，若調解不成將提告，目前仍未返程。

劉先生則稱，商家上門討狗並拍攝影片發布到網路，影響他的生活、工作及聲譽，目前已委託律師，打算起訴寵物店。

當地派出所工作人員10月9日表示，此事仍在處理中。這起糾紛也凸顯活體寵物交易中退款與退還犬隻的爭議，買賣雙方應事先釐清交易條件、權責及相關費用，並保留憑證，以減少後續爭端。