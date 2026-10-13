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中國雅思考試連續4天「系統故障」取消 留學生計畫遭打亂

記者林宸誼／即時報導
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英國文化協會主辦的中國「雅思」考試至13日已連續四天大範圍取消，影響廣大考生權益...
英國文化協會主辦的中國「雅思」考試至13日已連續四天大範圍取消，影響廣大考生權益。（取自雅思官方微博）

AI摘要

文章摘要整理：

中國雅思考試因系統技術故障連續4天大範圍取消，考生在考場中途被迫離場，留學與單科重考計畫均遭打亂，官方正協商後續退款與賠償。

英國文化協會主辦的中國「雅思」考試（IELTS）自10日起至13日已連續四天大範圍取消，是該考試1989年進入中國以來首次。有考生考完聽力，中途接到通知停考離場，還有考生抱怨留學受影響。英國文化協會考試客服回應稱，停考是因技術故障導致，預計持續至13日。

每日經濟新聞報導，有考生表示，12日「雅思考試官方服務平台」微信小程序還正常發布考試通知。然而一位考生表示，13日的考試又被取消了。英國文化教育協會考試客服中心工作人員也證實考試確實已經取消，並表示他們也是12日晚間才接獲停考通知。

英國文化教育協會考試客服中心工作人員表示，因為是臨時狀況，系統裡面都還沒更新。預計13日或14日將系統內的信息更新後，會辦理退款和重置。成功之後，就可以再重新報名。13日的考試即使能進行，安排的也不是全科考試，而是單科重考。

雅思考試共有聽力、閱讀、寫作、口說四項科目。中國考生參加全科雅思機考並拿到成績後，自考試日起60天內，可報名參加一次單科重考。對不少想提升成績的考生來說，這是個很重要的機會。在突然發生連續數日停考事故後，社群媒體上有部分考生反映，12日、13日兩天的單科考試正好卡在他們重考期限的截止日期上。

央視新聞報導，雅思考試10日在中國不同省市多個考場大面積取消，因事發突然，有考生甚至在答題途中被告知考試中止。北京考生劉同學表示，自己正常完成聽力部分試題、即將開始進入閱讀部分時，考場職員突然通知，由於技術問題，考試停止，要求考生離開考場。突發狀況令在場所有人感到震驚，連考場職員也表示「開考之後才收到的通知」。

北京考生唐同學指出，自己是在8月15日參加的考試，出成績後只有口語一科與學校要求的差了0.5分，所以決定單科重考。他用兩個月的時間練習，並在最後一天報了名，結果得知考試取消了。

唐同學說，「我如果再考試，只能進行全科考試，不光要準備口語，還要準備另外三科，浪費了我實習和做其他事情的時間。現在語言班也過了截止時間了。我如果不學雅思，我就沒有辦法出國了，耽誤了我整個申請進度。」

對於這次事故影響考生權益是否有賠償、賠償方案怎麼定等問題，英國文化教育協會客服中心工作人員表示，協會還在商討處理中，尚無定論，考生有什麼訴求可透過考試取消通知郵件中提供的信箱反映。但由於近期郵件量比較大，回覆處理可能都需要等較長時間。

中國的雅思考試是由中國教育考試院和英國文化教育協會合作舉辦。教育部教育考試院12日回應表示，這次停考是英國文化教育協會出現技術問題導致，屬對方單方面取消，目前雙方正在就後續問題進行溝通協商。

精華 FAQ

  • 英國文化協會表示，停考主因是技術故障，且影響範圍遍及中國多地考場。部分考生甚至在完成聽力後才被通知中止，顯示故障發生得相當突然。

  • 不少考生原本只差單科成績即可達標，卻因停考錯過重考機會，甚至卡到60天單科重考期限，導致可能得重新考全科，整體留學申請進度也被迫延後。

  • 客服表示將在13日或14日更新系統資訊後辦理退款與重置，考生可透過通知郵件信箱反映訴求；至於賠償方案，協會仍在商討，尚未有定論。

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