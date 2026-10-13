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貴州男樓上與前女友為兒慶生 同一天在樓下和現任女友舉行婚禮

記者林宸誼／即時報導
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貴州一名男子在同一家酒店舉行兒子的「百日宴」和自己的婚宴，但兩場宴席的女主角卻是...
貴州一名男子在同一家酒店舉行兒子的「百日宴」和自己的婚宴，但兩場宴席的女主角卻是不同人，引發網友熱議。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

貴州一名男子同日與前女友辦兒子百日宴、與現任妻子辦婚禮引發爭議，官方澄清其前後關係不同，未構成重婚罪。

「樓上辦百日宴、樓下辦婚宴」，兩場宴席男主角是同一人，女主角卻是男子前後任女友。貴州六盤水一名吳姓男子，這一「神操作」近日在網上引發熱議，不少網友質男子的行為是否涉及重婚罪。

極目新聞報導，這起離譜的事件發生在本月9日前後，承辦酒席的飯店負責人透露，這兩場酒席合約分別由兩家人各自簽署，雙方人馬一度在現場爆發激烈糾紛，飯店人員見狀立即報警處理，但最終兩場宴席都順利完成。

新京報引述當地官方信息，涉案男子吳某峰早前已與現任妻子孔某涵依法辦理結婚登記；另一名女子林某為其前女友，兩人雖育有子女並舉辦「百日宴」，但雙方從未進行過婚姻登記。有關部門指出，吳男與前女友僅屬同居關係，雙方目前主要涉及經濟糾紛。

針對網友對這名男子是否涉及重婚罪的質疑，法律專家分析，根據大陸刑法，重婚罪主要包含兩種情形：一是已有合法婚姻關係又與他人登記結婚；二是已有配偶而與他人以夫妻名義長期穩定共同生活。

律師指出，本案中吳男只與孔女擁有合法婚姻登記，與前女友林某僅屬同居生子。雖然他在同一酒樓舉辦兒子的「百日宴」，但在法律層面上，「百日宴」並不等同於「對外以夫妻名義長期共同生活」，故不符合重婚罪的法定構成要件。

此外，法律上重婚罪的前提是行為人「已有配偶」，若吳男是在與前女友分手後才與現任妻子登記，法律上亦不構成重婚。

精華 FAQ

  • 同一天內，男子在樓上替前女友與孩子辦百日宴，樓下則與現任妻子舉行婚禮，兩場宴席主角都是同一名男子，因而在網上引發大量討論。

  • 兩場酒席分別由兩家人各自簽約，雙方人馬在現場爆發激烈糾紛，飯店人員見狀立即報警處理，不過最終兩場宴席仍順利完成。

  • 官方指出，男子已與現任妻子依法登記結婚，前女友僅是同居並育有子女，並未辦理婚姻登記；百日宴也不等同於以夫妻名義長期共同生活，因此不符重婚罪要件。

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