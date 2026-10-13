我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貴州男樓上與前女友為兒慶生 同一天在樓下和現任女友舉行婚禮

中俄暗助伊朗對抗美國？ 川普：完全不相信

雌蟹1隻才5元 今年大閘蟹豐收但全面崩盤了？

中國新聞組╱北京13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
大閘蟹的季節又到來，但今年大陸大閘蟹的價格明顯低於往年。(取材自上觀新聞)
大閘蟹的季節又到來，但今年大陸大閘蟹的價格明顯低於往年。(取材自上觀新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

今年大閘蟹因豐產而價格普遍下跌，部分雌蟹低至5元，但主要是小蟹與普蟹降價，精品蟹與陽澄湖蟹售價仍相對穩定。

一年一度的大閘蟹季節又到來，但近日「大閘蟹全線崩盤」的消息卻登上網路熱搜。上觀新聞報導，上海普陀區新滬路沿街有不少攤販售賣正當季的大閘蟹。一名攤主表示，有的雌蟹一隻只要5元(人民幣，以下同)，「往年沒有這麽便宜的」。有商戶稱降價原因是大豐收，「往年沒有這麼便宜的」，形容「比黃金跌得猛，但沒股票跌得厲害」。

報導稱，另一家售賣太湖蟹的攤家也是賣到了「地板價」：3兩的蟹一隻10元。

上海新聞晨報也指出，今年個頭偏小的大閘蟹一隻只要8元，大規格的母蟹最高也只賣到35元。甚至有店家打出「精品大母蟹10元／隻，買10隻送1隻」的優惠活動。有店家表示，近期大閘蟹價格都在下跌。但也因價格降低，大閘蟹的銷量也變多了。

報導稱，不少業者表示，大閘蟹變便宜主要是因今年是大閘蟹豐產的大年。有專家估計，今年大閘蟹產量大約增加10%左右。目前價格低的都是小蟹，好蟹還是不便宜。

南方都市報報導，陽澄湖大閘蟹行業協會會長張全根表示，今年陽澄湖大閘蟹尚未完全成熟，陽澄湖大規格精品蟹要到10月底才能上市。張全根強調，對比去年，陽澄湖大閘蟹今年的價格穩定，並沒有變化。市場上售價較低的大閘蟹多為品質不太好的「普蟹」，精品蟹價格依舊堅挺，「價格分化有點嚴重」。

業內人士則表示，低質低價蟹難銷，並非全品類滯銷。提高養殖技術，養出優質優價的大閘蟹才能贏得顧客。

中國大閘蟹傳出價格崩盤，每隻只要人民幣5元。(取材自微博)
中國大閘蟹傳出價格崩盤，每隻只要人民幣5元。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 報導指出，低價主要來自今年大閘蟹豐產，市場供給增加後價格明顯回落。部分攤商甚至將小規格蟹賣到地板價，反映的是量多價跌，而非整體品質全面下滑。

  • 上海攤販稱雌蟹一隻只要5元，太湖蟹3兩規格賣到10元；另有店家賣個頭偏小的大閘蟹8元，大規格母蟹最高也僅35元，還推出買10隻送1隻的促銷。

  • 並非全面崩盤。陽澄湖大閘蟹行業協會表示，今年精品蟹尚未完全成熟，10月底才會大量上市，目前價格與去年相比基本穩定。市場上便宜的多是普蟹，精品蟹仍然堅挺。

上一則

中國雅思考試連續4天「系統故障」取消 留學生計畫遭打亂

下一則

人口老化、專業人士移民 香港10至15年後估缺6000醫護

延伸閱讀

周杰倫看網球遭狂喊回頭比「噓」 幫妻剝蟹閃瞎店員

周杰倫看網球遭狂喊回頭比「噓」 幫妻剝蟹閃瞎店員
行天下長江河輪10月23日啟航 14天豪華體驗$2999起

行天下長江河輪10月23日啟航 14天豪華體驗$2999起
「這隻三點蟹有神蹟」 廣東食客拍下蟹殼照：holy蟹

「這隻三點蟹有神蹟」 廣東食客拍下蟹殼照：holy蟹
中國十一機票跳水 1天跌逾5成 網友：怕回程遇「價格刺客」

中國十一機票跳水 1天跌逾5成 網友：怕回程遇「價格刺客」

熱門新聞

大黃鴨充氣玩具是海豹「娜娜」喜歡待的地方。(取材自澎湃新聞 )

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

2026-10-06 11:30
博主「小玥2米2」在今年8月18日已停更。（視頻截圖）

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

2026-10-12 01:40
明堂山景區「雲端天梯」海拔1400米，共有620級台階，遊客行走其上，腳下群山連綿，宛如漫步雲端，視覺效果震撼。(取材自大皖新聞)

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

2026-10-09 09:30
歐某某逼迫空姐下跪事件全網發酵，網傳他是某上市公司董事長。（取材自飯點資訊）

粗口逼東航空姐下跪犯眾怒 男乘客被起底是公司老董

2026-10-05 21:45
被稱為天才少年的騰訊史上最年輕首席科學家姚順雨。圖／取自微博

廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相

2026-10-11 10:23
AI技術可能利用照片及數秒語音製作逼真的「數位分身」，民眾應提高警覺，慎防聲紋遭克隆及身分遭冒用；示意圖。（取材自澎湃新聞）

「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒

2026-10-12 09:30

超人氣

更多 >
「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬
僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…
美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就
貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊
「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒

「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒