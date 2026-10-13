觀察站／先行指標定調 中國經濟增量政策將至

AI摘要 文章摘要整理： 中國先行指標已提前釋出經濟回暖訊號，第三季數據公布前，增量政策也被視為將陸續推出，並可能在五中全會前後集中亮相。

中國經濟走到此時此刻，出現兩個關鍵詞，一叫先行指標，一叫增量政策。兩個關鍵詞中，先行指標已提前定調，增量政策則會陸續到來，兩詞定音，決定了中國經濟今年最後走向。

所謂先行指標，也即台灣財經界說的領先指標，中國官方定性為用來預測未來經濟走勢或金融市場方向的統計與分析工具，因其峰值或谷底的出現時間會早於整體的宏觀經濟循環。先行指標不少，在宏觀經濟運行層面，主要由國家發展改革委旗下的信息中心作出預測報告，然後相對應的宏觀經濟運行數據，由國家統計局發布。

現在各方等著的宏觀經濟運行數據，是第三季「國民經濟運行情況」，這將是今年最後發布季度數據，第四季數據要待明年1月中旬，加上第三季數據對政策調整有重要意義，所以觀察中國經濟，這次數據發布相當重要。而中國國家統計局排定發布時間，在本月19日，較一般月中發布稍晚，但有些事等不得，於是就有了先行指標來定調和造勢。

中國國家信息中心10月10日發布多項先行指標，以預測數據定調中國經濟，是「經濟回升向好態勢持續鞏固」「投資結構持續向新向優」「外貿韌性持續凸顯」及「線下實體消費復甦韌性增強」。 所以結論是先行指標顯示，消費、外貿、投資三端協同回暖。

與這定調相關先行指標，主要是第三季與算力、數據等新型基礎設施相關的項目得標金額，年增34.2%，人工智能、人形機器人等前沿領域資本投資金額年增幅超一倍，新基建、新產業投資加速擴容。還有製造業重回擴張區間，企業有訂單可接，有工可開。還有外貿數據，第三季全國主要港口貨運船舶離港載重量年增43.1%，較第二季顯著提高，出口產業鏈供應鏈優勢持續釋放。

說到先行指標先行定調，容易理解，因其先於中國國家統計局定調。但說其先行造勢，意思何在呢，有兩層意思，一是為月尾的中共20屆五中全會造勢，一是為陸續有來的增量政策造勢。所謂增量政策，字面上是相對於存量政策而言，意思是面對經濟運行中出現新情況、新問題或增加新目標，就要追加政策措施，但又不會將存量政策推倒重來。

從7月底中共中央政治局會議談及經濟以來，對增量政策就有期盼也有爭議，該不該來的正反意見都有，要來什麼更是七嘴八舌。但到了9月下旬，要出台增量政策的消息變得確定了，9月28日的國務院常務會議，專門研究宏觀政策發力提效、促進有效投資有關工作，會上總理李強指出要加大宏觀政策逆周期調節力度，推出一批務實管用的增量政策。

在那次會議後，財經界預測會有穩定房地產、擴大就業兩個領域增量政策現身，因其都困難深重，問題突出。但暫時沒有看到主管部門動作，反倒是財政部會同中國人民銀行（中國央行）、金融監管總局下發《關於實施居民購房貸款貼息政策的通知》，在全中國範圍內實施居民購房貸款貼息政策，減輕新購買首套住房家庭的商業性個人住房貸款利息負擔。據測算全國年度貼息總額約人民幣175億元、五年累計約人民幣875億元，其政策穩市信號明顯，有利跌勢不止的二線及三、四線城市。

在中共現行體制下，上頭有新意思，下頭會爭先恐後，現在不同領域增量政策都有傳說。最新是廣交會秋交會15日開幕，李強要去剪綵，有說可能對外資外貿領域的增量政策表態。更濃烈說法是會有「一攬子新增量政策」，其顯山露水時機，在中國國家統計局公布前三季數據後、中共五中全會前。