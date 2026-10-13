擠下孫穎莎 王曼昱乒球女單世界第1 王楚欽男單第5

10月11日，王曼昱在2026年世界乒乓球職業大聯盟（WTT）中國大滿貫賽女單決賽賽後慶祝勝利。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 王曼昱在WTT中國大滿貫賽女單衛冕並拿下2000點積分，成功超越孫穎莎重登世界第1；男單則由日本的松島輝空居首，王楚欽排名第5。

10月5日才重返女單世界排名第一的國乒女單名將孫穎莎 ，寶座坐不到一周就換人。國際乒聯12日公布最新一期世界排名。中國選手王曼昱憑藉在2026年世界乒乓球職業大聯盟 （WTT）中國大滿貫賽上強勢衛冕女單冠軍，進帳2000點排名積分，成功超越孫穎莎，再次登頂女單世界第一。男單方面則由日本選手松島輝空繼續占據榜首，中國選手王楚欽 排名第五。

新華網報導，本屆WTT中國大滿貫賽11日在北京進行女單決賽，王曼昱以局數4：0戰勝日本削球手佐藤瞳，衛冕中國大滿貫女單冠軍。這場決賽王曼昱開局便提升進攻質量，以11：2快速拿下；後續數局她憑藉正手殺板、長短變化與優異的防反能力，最終以11：2、11：8、11：3、11：9，總比分4：0直落四局輕取佐藤瞳，成功衛冕女單冠軍。結合此前她與蒯曼合力奪得的女雙金牌，國乒連續兩年包辦該賽事女單與女雙「雙冠王」。

奪冠後，王曼昱感嘆這次勝利意義非凡，她表示：「這次比賽對我的磨練是很少見的，一路過來無論是準決賽、決賽還是前面的比賽，打了很多外戰，整體表現還是不錯。」她也特別感謝球迷與教練團的支持。

這場精彩的賽事與排名更新在網路上引發廣泛討論，許多球迷與網友紛紛留言祝賀，大讚「直落四橫掃削球手太震撼了，世界第一實至名歸」、「看王曼昱打球既穩又有韌性，期待她在接下來的賽事再創佳績」。也有網友對教練團的後勤支援表示肯定，「看到她身體健康、狀態拉滿，真的為她感到開心」。

現行世界排名積分採計過去12個月內八站最高積分之和。王曼昱上個月曾首次登上世界第一，後因去年WTT中國大滿貫賽積分失效，排名降至第二，11日在WTT中國大滿貫賽女單衛冕後，她超越隊友孫穎莎，再度來到世界第一的位置。

目前女單三至十名依序為張本美和（日本）、王藝迪（中國）、蒯曼（中國）、早田希娜（日本）、陳幸同（中國）、佐藤瞳（日本）、溫特（德國）、陳熠（中國）；雙打方面，男雙由法國勒布倫兄弟領跑，女雙為日本組合早田希娜/張本美和，混雙則由南韓組合林鐘勳/申裕斌位居榜首。