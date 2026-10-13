馬斯克自認有亞洲臉 邀「中國版馬斯克」同台共舞

馬一龍（左）VS馬斯克（右）。(取材自環球網)

AI摘要 文章摘要整理： 馬斯克在活動中回應中國版自己影片，幽默表示想找最像他的中國人同台跳舞，並引發馬一龍、烤斯克等模仿者的再度討論。

科技巨頭、特斯拉 執行長馬斯克 （Elon Musk）再次展現其話題製造力，在近日舉行的特斯拉俱樂部遠端連線訪談及 X Takeover活動 中，當主持人現場播放火爆海外社群平台的「中國版馬斯克」影片時，馬斯克不僅笑聲不斷，更現場拋出橄欖枝，公開表示想尋找最像自己的中國民眾，並邀請對方「找個時間同台跳舞」，話題一出迅速衝上熱搜。

面對畫面上與自己神態、輪廓極為相似的中國網紅，馬斯克首先以半開玩笑的口吻推測：「我猜那大概率不是真的，現在AI換臉（Deepfake）技術太厲害了。」不過他隨即話鋒一轉，展現出開放且幽默的態度。他笑稱，自己本身就帶有一點亞洲面孔的特徵，且中國擁有14億人口，從機率角度來看，肯定有人長得跟自己非常像。他甚至興致勃勃地表示：「如果真有這麼一個人，我很想邀請他一起上台跳舞，那場面肯定很有意思！」此外，他還不忘打趣地調侃，不知道這位「中國分馬」的出場費會有高。

事實上，在網路空間裡被網友封為「中國版馬斯克」的代表人物不止一位。最早因站在豪車旁微笑而暴紅的江蘇小夥「馬一龍」，憑藉極高相似度在 TikTok 上獲得數百萬點讚，當年馬斯克本人就曾關注並留言「說不定我有中國血統」；而今年7月，陝西一位被稱為「烤斯克」的燒烤店老闆馬建平，也因顧客隨手拍下的烤肉影片走紅網路，單條影片點讚突破80萬，讓其店面營業額翻倍。

左：馬一龍、右：馬建平。(取材自微博)

在馬斯克隔空發出「鬥舞邀約」後，相關討論迅速蔓延。被網友瘋狂標記的燒烤店老闆馬建平回覆網友三個「摀臉」表情包，態度顯得相當謙遜且清醒。他多次表示，「流量是一時的，味道是一輩子的」，面對各大網紅經紀公司的邀約，依然堅守本業、不盲目漲價或帶貨。

從過去大眾圍觀海外科技巨頭的熱鬧，到如今世界首富主動回應中國網路流行梗，這場橫跨大洋的互動不僅展現社群時代文化傳播的雙向流動，也讓網友們備感期待：未來是否真能看到本尊與「中國分馬」同台共舞的奇觀。