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慶祝鄭欽文奪中網金盃 霸王茶姬買1送1…爆單翻車了

記者陳湘瑾／北京13日電
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因應買一送一活動，店員持續忙著製作、封裝及打包飲品。(記者陳湘瑾／攝影)
因應買一送一活動，店員持續忙著製作、封裝及打包飲品。(記者陳湘瑾／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

鄭欽文奪得中網女單冠軍後，代言品牌霸王茶姬祭出買1送1優惠卻因流量暴增與調度不足爆單翻車，連帶讓門市與員工承受巨大壓力。

中國網球名將鄭欽文11日首度奪下中國網球公開賽女單冠軍，代言品牌霸王茶姬隨即推出全場飲品買一送一活動，沒想到慶功優惠引發搶購潮，官方點餐小程式一度無法正常使用，多地門市也出現訂單積壓。北京一家門市店員透露，手上還有500至600杯飲料待製作，從早上9時開店後忙了五個多小時，連吃飯、上廁所的時間都沒有。

霸王茶姬官方點餐平台12日以鄭欽文奪冠為主視覺，醒目標示「全場買1送1」字樣，並寫著「新的歷史值得我們一起舉杯」。然而，大量消費者湧入搶購，點進活動頁面後，系統卻顯示門市訂單繁忙，請消費者稍後再試，讓不少人無法順利點餐。

北京東城區一家商場內的霸王茶姬門市，店員忙著製作、包裝飲料，櫃檯上擺滿已完成的茶飲，製作區也有貼好標籤、等待製作的空杯，顧客則聚集在櫃檯前等候取餐。

面對顧客詢問何時才能恢復線上點餐，店員表示，平台目前無法正常下單，何時恢復則不清楚。至於現場訂單量，店員透露，還有約500至600杯飲料等待消化。她說，從早上9時開店就開始忙，連續工作五個多小時，連吃飯、上廁所都沒空。面對顧客久候抱怨，店員也只能無奈苦笑。

隨著活動熱度延燒，「霸王茶姬店員忙到崩潰」等話題在社群平台引發討論，不少網友表示心疼第一線員工。

據第一財經日報引述霸王茶姬內部人士消息，品牌已向全國門市發布內部感謝信，宣布提供總額1350萬元人民幣的專項獎勵，其中1000萬元作為參與活動員工的激勵紅包，另350萬元作為員工團建費用，以感謝第一線人員的付出。

鄭欽文與霸王茶姬的合作始於2024年。品牌當年開始與她建立合作關係，同年鄭欽文在巴黎奧運會奪得女單金牌；2025年，她進一步成為霸王茶姬全球品牌代言人。此次她首度拿下中網女單冠軍，霸王茶姬推出買一送一活動，其他代言品牌也紛紛發布祝賀海報，再次凸顯頂尖運動員的商業號召力。

這場本應為品牌形象加分的慶功行銷，卻因流量準備不足與技術應變預案缺失，迅速演變成線上系統癱瘓、線下門市爆單的「大型翻車現場」。產業專家直言，這是一次典型因缺乏風險預警而犯下的「低級錯誤」。如何在創造話題與銷售成績的同時，確保系統穩定、門市人力調度得宜，成為霸王茶姬這次慶功行銷留下的考驗。

中國網球名將鄭欽文11日首度奪下中國網球公開賽女單冠軍，代言品牌霸王茶姬隨即推出...
中國網球名將鄭欽文11日首度奪下中國網球公開賽女單冠軍，代言品牌霸王茶姬隨即推出全場飲品買一送一活動。(取材自微博)

中國網球選手鄭欽文在北京舉行的2026中國網球公開賽奪冠女單，其代言的飲料品牌霸...
中國網球選手鄭欽文在北京舉行的2026中國網球公開賽奪冠女單，其代言的飲料品牌霸王茶姬隨即宣布，全品項飲品限時買一送一。(記者陳湘瑾／攝影)

精華 FAQ

  • 因鄭欽文首度奪下中國網球公開賽女單冠軍，霸王茶姬以她奪冠為主視覺推出全場買1送1，並強調「新的歷史值得我們一起舉杯」，作為慶功行銷。

  • 大量消費者同時湧入搶購，導致官方點餐小程式一度無法正常下單，部分門市也因訂單瞬間暴增而出現積壓，顯示品牌流量預估與技術備援不足。

  • 據報品牌已向全國門市發布內部感謝信，提供總額1350萬元人民幣專項獎勵，其中1000萬元作為激勵紅包、350萬元作為團建費用，以補償第一線員工付出。

鄭欽文

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